Volley B1/F e B2/F – Alba chiude il 2024 con una vittoria, Libellula strappa un set ma nessun punto a Volpiano

Termina con risultati opposti il 2024 di Libellula Banca CRS e L’Alba Volley, le due formazioni cuneesi partecipanti ai campionati di Serie B femminile di pallavolo. Se le braidesi non sono riuscite a terminare come volevano l’anno solare, arriva un ottimo risultato per le albesi: queste ultime si concedono dunque una pausa natalizia piena di fiducia.

Partiamo proprio da L’Alba Volley e dalla Serie B2: Le ragazze del neo allenatore Marco Relato si impongono in quattro set al Palacentrostorico sul CUS Pavia. Dopo due parziali di gara la situazione è in parità, ma dal terzo in poi le padrone di casa riescono a far qualcosa in più delle avversarie e a conquistare i tre punti. Come ammesso anche dall’allenatore friulano nel post gara, non è stata probabilmente da miglior prestazione delle langarole, aspetto che passa in secondo piano se si considerano gli importanti tre punti portati a casa.

In vetta alla classifica chiude in testa la Acrobatica Group Alessandria, che lascia un set in casa del fanalino di coda Igor Volley Trecate ma che trova il successo per 3-1. Risponde per le rime e resta ad un punto la Pallavolo Florens grazie al netto 3-0 sul G.S. Cagliero. Le prime due della classe si troveranno faccia a faccia alla ripresa dei campionati l’11 gennaio.

Passando alla serie B1 arrivano indicazioni contrastanti dalla Libellula Banca CRS, impegnata sul difficilissimo terreno di gioco della Savis Vol-Ley Academy quarta in classifica. Dopo una prima frazione non facile, le ragazze di coach Barisciani e riescono a riportare la situazione in parità, imponendosi ai vantaggi 26-24. Si tratta però di un fuoco di paglia, in quanto le volpianesi ritornano a macinare gioco dal terzo set e chiudono 3-1.

La compagine braidese rimane dunque a quota 16 in classifica, superata da un G.S. Fo.Co.L Volley Legnano in grandissima risalita e avversario nella prima giornata di gennaio. In cima continua la corsa inarrestabile del GSO Villa Cortese: la vittoria per 3-1 sul campo della Pall. Don Colleoni porta un vantaggio di quattro lunghezze sulla Rothoblaas Volano, con quest’ultima che deve lasciare un punto alla coriacea Sim Immobiliare Novara.

SERIE B1, GIRONE A – GIORNATA 11 (21/12)

Volley Parella Torino – Trentino Energie Arg. 3-0

Rothoblaas Volano – Sim Immobiliare Novara 3-2

Club Italia – Capo D’Orso Palau 1-3

Savis Vol-Ley Academy – Libellula Banca CRS 3-1

Pall. Don Colleoni – GSO Villa Cortese 1-3

Clericiauto Cabiate – Mts Tecnicaer Santena 0-3

Volley Academy V&V – G.S. Fo.Co.L Volley Legnano 0-3

SERIE B1, GIRONE A – CLASSIFICA

GSO Villa Cortese 31 Rothoblaas Volano 27 Mts Tecnicaer Santena 26 Savis Vol-Ley Academy 25 Capo D’Orso Palau 23 G.S. Fo.Co.L Volley Legnano 18 Libellula Banca CRS 16 Sim Immobiliare Novara 16 Volley Parella Torino 12 Club Italia 11 Clericiauto Cabiate 10 Trentino Energie Arg. 9 Pall. Don Colleoni 7 Volley Academy V&V 0

SERIE B1, GIRONE A – GIORNATA 12 (11/1)

Savis Vol-Ley Academy – Rothoblaas Volano

Capo D’Orso Palau – Volley Academy V&V

Libellula Banca CRS – G.S. Fo.Co.L Volley Legnano

Sim Immobiliare Novara – Volley Parella Torino

Trentino Energie Arg. – Club Italia

GSO Villa Cortese – Clericiauto Cabiate

Mts Tecnicaer Santena – Pall. Don Colleoni

SERIE B2, GIRONE A – GIORNATA 11 (21/12)

Igor Volley Trecate – Acrobatica Group Alessandria 1-3

Club 76 Fenera Chieri – Lilliput Pallavolo 2-3

Pallavolo Florens – G.S. Cagliero 3-0

Viscontini Tea Consulting – Ascot Moncalieri Toplay 0-3

Bonprix Teamvolley – Universo In Volley Pavia 3-0

MTV Guffanti Group – CUS Torino 1-3

L’Alba Volley – CUS Pavia 3-1

SERIE B2, GIRONE A – CLASSIFICA

Acrobatica Group Alessandria 32 Pallavolo Florens 31 Ascot Moncalieri Toplay 27 CUS Torino 24 Bonprix Teamvolley 20 L’Alba Volley 16 Universo In Volley Pavia 15 Lilliput Pallavolo 15 Viscontini Tea Consulting 11 MTV Guffanti Group 11 Club 76 Fenera Chieri 11 CUS Pavia 10 G.S. Cagliero 5 Igor Volley Trecate 3

SERIE B2, GIRONE A – GIORNATA 12 (11/1)

Viscontini Tea Consulting – Club 76 Fenera Chieri

G.S. Cagliero – CUS Pavia

Ascot Moncalieri Toplay – L’Alba Volley

Lilliput Pallavolo – Igor Volley Trecate

Acrobatica Group Alessandria – Pallavolo Florens

MTV Guffanti Group – Universo In Volley Pavia

CUS Torino – Bonprix Teamvolley