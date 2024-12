Online il nuovo sito del brand di Confindustria Cuneo

Le stazioni sciistiche rappresentate dal marchio “Cuneo Neve” sono pronte ad accogliere gli appassionati anche durante le festività natalizie con un’offerta ricca e variegata, sviluppata in uno dei più suggestivi tratti delle Alpi: da Garessio sino a Bagnolo Piemonte, dal loro inizio più occidentale fino al Monviso, con piste e impianti di risalita capaci di soddisfare ogni esigenza. Chi sceglierà “La bianca bellezza delle Alpi cuneesi” troverà numerose proposte sportive, con la possibilità di cimentarsi non solo con lo sci alpino ma anche freeride, snowboard e scialpinismo.

A Prato Nevoso tutti gli impianti sono aperti dal 13 dicembre, le condizioni sono eccellenti, si scia anche di notte il martedì, il venerdì e il sabato sera. Bene anche Artesina, dove sono aperte le piste Colletto, Gaviot, Costabella, Quarti Bassa, Selletta, Rientro Mirafiori. Frabosa Ski aprirà gli impianti giovedì 26 dicembre. La Riserva Bianca conta 7 impianti aperti, con 10 piste. Il comprensorio ha un nuovo snowpark sito nelle vicinanze dello skilift della Panice dedicato agli amanti del freestyle, con strutture per appassionati di tutti i livelli – principiante, intermedio e avanzato – e, non appena l’innevamento lo consentirà, restituirà agli appassionati l’accesso diretto alle piste panoramiche della zona di Limonetto grazie al ripristino della seggiovia Pernante. A Sampeyre impianti aperti fino al 6 gennaio tutti i giorni eccetto il 25, a Pontechianale sono fruibili la pista di Pineta Nord, la sciovia e il tappeto. A Pian Muné la seggiovia sarà aperta per i pedoni tutti i giorni dal 24 dicembre al 6 gennaio, Rucaski apre il tappeto baby dal 26 dicembre al 6 gennaio.

«Un dicembre come quello che volge verso la conclusione non è una sorpresa se consideriamo gli ultimi anni – dichiara Roberto Gosso, presidente della Sezione Turismo di Confindustria Cuneo, di cui “Cuneo Neve” fa parte –. Soprattutto per le piccole stazioni, in futuro saranno determinanti alcuni fattori, come i sistemi all’avanguardia di innevamento, decisivi per sfruttare al massimo le “finestre” favorevoli, spesso molto brevi. Le piccole stazioni devono offrire al turista invernale almeno un buon motivo per preferirle alle grandi: Entracque, ad esempio, ha nel campo scuola il suo punto di forza, mentre Pian Muné punta molto sul contesto, ideale per le passeggiate in quota con l’“effetto Monviso”».

Per rendere l’offerta di “Cuneo Neve” ancora più attrattiva e riconoscibile è stato realizzato il nuovo sito: cuneoneve.it con il dettaglio delle stazioni e le specifiche del programma “Cuneo Neve Pass”, compresi gli sconti riservati agli sci club aderenti.

“Cuneo Neve” è il marchio di Confindustria Cuneo che comprende 17 stazioni sciistiche della provincia, per un totale di 95 impianti di risalita e 400 chilometri di piste: da Limone Piemonte e Mondolè Ski, rispettivamente con 80 e 130 chilometri di piste, alle stazioni di più piccola dimensione, ovvero Garessio 2000, Viola St. Gréé, Lurisia Monte Pigna, San Giacomo Cardini Ski, Entracque, Argentera, Sampeyre, Pontechianale, Rucaski, Pian Muné e Crissolo.