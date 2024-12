Limone for Family: si alza il sipario su un inverno con appuntamenti da non perdere

Subito in programma tre appuntamenti da non perdere con la Scuola di Sci: si parte il 30 dicembre con la Fiaccolata Musicale di fine anno, il 3 gennaio torna il grande show di Light Music&Fire, l'indomani street band e spettacolo piro-musicale

Le Festività natalizie, ma anche il Carnevale sono appuntamenti sempre particolarmente sentiti dai più piccoli. Limone Piemonte è tradizionalmente una meta turistica vocata all’accoglienza delle famiglie.

Proprio per questo, facendo tesoro dell’esperienza degli ultimi anni, la Scuola di Sci ha deciso di potenziare il programma di iniziative di “Limone for Family”.

La rassegna, ideata 10 anni fa, è andata crescendo nel tempo, diventando a tutti gli effetti un punto di riferimento del calendario degli appuntamenti della località turistica.

Sì propone come l’occasione per ritrovare tutti i piccoli appassionati di sci e loro famiglie, ma anche per fare promozione di questo divertente sport in un clima di gioia, festa e condivisione, che coinvolge anche coloro che non praticano attività fisica sulla neve, con una serie di appuntamenti gratuiti pensati per un pubblico variegato.

La scelta del Maneggio e della piazza del Municipio come location di riferimento (ma non le uniche) vuole essere proprio un modo per coinvolgere un numero quanto più ampio di turisti e villeggianti nelle attività proposte dal programma.

Con il coordinamento del direttore Pierpaolo Ballarè, con la direzione artistica di Andrea Caponnetto, storica voce degli eventi nelle principali località turistiche cuneesi, Limone si affaccia alla soglia di questo inverno che si auspica ricco di neve, con un nuovo, ricco ed emozionante programma, realizzato in collaborazione con il Comune, la Riserva Bianca, la Sciovia del Maneggio e tanti sponsor privati.

IL PROGRAMMA

Si comincia lunedì 30 dicembre con la tradizionale “Fiaccolata in Musica” a quota 1400: sotto il cielo stellato della località più alta del comprensorio, i maestri regalano, insieme ai gatti delle nevi e ai loro “piloti”, uno spettacolo unico di luci e colori, in una serata, con inizio alle 20,45, rivolta ad un pubblico di tutte le età, con dj Pog del circuito Zenzero in consolle, musica, giochi e intrattenimento sulla neve, oltre ad un gran finale goloso con cioccolata calda, panettone, vin brulè.

Le stesse specialità, preparate dalle appassionate mani dei volontari, allieteranno il momento conclusivo conviviale del più importante degli appuntamenti della rassegna: “Light, Music and Fire”, in programma venerdì 3 gennaio. In questo caso, prima di arrivare (letteralmente) al “dolce”, tutti i sensi saranno sollecitati dallo spettacolo organizzato dal team dei Maestri di sci: la pista del Maneggio dalle 18 si trasformerà in un grande dancefloor, tutto da ballare e da cantare, nell’attesa di veder scivolare sulla neve i piccoli iscritti ai corsi di sci e i loro preparatori, che stanno allestendo coreografie funamboliche e show mozzafiato. Fuochi d’artificio, suggestioni sonore e giochi di luci e laser metteranno stupore e meraviglia, mentre il presentatore-animatore Caponnetto cercherà di tirare fuori dal pubblico tutta l’energia, l’entusiasmo e la voglia di fare festa, dando il benvenuto all’anno che spalanca le sue porte.

L’indomani, 4 gennaio, comincia il conto alla rovescia verso l’Epifania: nel pomeriggio, dalle 16, in centro (via Roma e piazza San Sebastiano) le sonorità folk dal mondo ma anche qualche ritmo natalizio a cura della Marciapé Street Band. Alle 18 lo show piro-musicale di strada “Calidè” a cura Prismadanza. Avvertenza, è altissimo tasso di coinvolgimento! Sarà difficile trattenersi dal tenere il tempo con le mani o canticchiare qualche motivetto.