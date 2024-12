Inaugurati impianto sportivo e piscina comunale a Cortemilia

Grande successo per l’inaugurazione dell’Impianto Sportivo e Piscina Comunale di Cortemilia, avvenuta ieri sera, 22 dicembre. L’evento, che ha visto una partecipazione calorosa di cittadini, istituzioni e rappresentanti del mondo sportivo, segna l’inizio di una nuova gestione targata My Sport SSD a R.L., già attiva con 12 impianti sportivi in Liguria e Piemonte.

L’inaugurazione si è trasformata in un momento di riflessione e celebrazione, con interventi che hanno sottolineato l’importanza della struttura per la comunità locale.

Paolo Scaffai, Direttore Marketing e Comunicazione di My Sport, ha aperto gli interventi ricordando la missione della società: “Nello Sport si fa squadra, e nei primi confronti con l’Amministrazione abbiamo trovato grande disponibilità e voglia di fare. Questo clima è essenziale per trasferire la Cultura del Movimento e la Sicurezza Acquatica ai cittadini. Benvenuta Cortemilia.”

Il sindaco Roberto Bodrito ha evidenziato la resilienza della comunità e l’importanza del sostegno regionale: “Le Amministrazioni comunali, gli impianti sportivi, in particolare le piscine, hanno sofferto i difficili anni del Covid. Anche con il sostegno della Regione Piemonte, oggi riapriamo questa struttura al pubblico, simbolo di rinascita per Cortemilia e i comuni vicini.”

Massimo Fondelli, Amministratore Unico di My Sport, ha ringraziato per la fiducia accordata:“Essere qui oggi è il risultato della determinazione di un’amministrazione con grande coraggio e visione. Questa struttura è il luogo giusto per fare un gran bel lavoro per la comunità, e siamo certi che ci toglieremo delle soddisfazioni.”

Particolarmente toccante il momento dedicato ad Alice Rolando, giovanissima nuotatrice cresciuta nella piscina di Cortemilia, a cui è stata intitolata la vasca da 25 metri nel 2011.

L’atleta Giulia Ranavolo, con il padre, ha testimoniato il valore formativo della struttura:

“Cresciuta con i corsi nuoto qui a Cortemilia, ho potuto trasformare la passione in agonismo, portando a casa quattro ori ai Campionati Italiani di Nuoto Salvamento.”

Il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, presente all’evento, ha sottolineato il valore dello sport e del nuoto in particolare come attività formativa e completa per eccellenza: “Essere qui oggi è per me motivo di orgoglio, l’orgoglio di un’intera comunità che da domani potrà praticare l’attività sportiva in una struttura bellissima, favorendo salute e benessere psicofisico.”

Infine, sono stati consegnati riconoscimenti alla Regione Piemonte, a Nocciole Marchisio e a Brovind Vibratori per il loro impegno verso il territorio.

IL TAGLIO DEL NASTRO

Un taglio del nastro corale con le istituzioni regionali, l’Amministrazione Comunale di Cortemilia, i Sindaci del Territorio, il presidente FIN Piemonte e Valle d’Aosta, la dirigenza My Sport è il simbolo di una rinascita e immortala un nuovo momento storico per Cortemilia.

IL FUTURO DELLA STRUTTURA

La piscina è prontissima ad accogliere i cittadini. Sarà attivo il Nuoto Libero, mentre dal 7 gennaio 2025 partiranno i corsi di nuoto e fitness.