Basket C/M: Savigliano torna subito alla vittoria

Era importantissimo rialzarsi subito dopo la frenata patita in casa di Campus Piemonte – questo weekend surclassato da Cus Genova – e i ragazzi di coach Siclari non hanno perso tempo e già prima della pausa natalizia si sono ripresi la vetta della classifica. Di fronte a loro un avversario tosto soprattutto nella metà campo difensiva dove ama scambiare senza soluzione di continuità zona e uomo che al Ferrua ha saputo anche mettere in difficoltà una formazione, quella locale, che non ha mai trovato problemi ad andare a referto.

Il primo quarto è comunque di stampo biancorosso e, dopo una prima fase di studio, Savigliano riesce a crearsi un primo vantaggio di una decina di punti per provare subito la fuga. Il secondo parziale è invece più equilibrato e, nonostante le Pantere siano brave a rosicchiare qualche altro punto, i torinesi non danno segni di cedimento e provano a rimanere incollati al match.

La perseveranza ospite paga e al rientro dagli spogliatoi Area Pro mette a referto il parziale che riapre la partita: i biancorossi fanno improvvisamente fatica a segnare e i torinesi si riportano a un insperato -5 che fa tremare il Ferrua. Gli ultimi dieci minuti sono perciò più equilibrati ma la fame delle Pantere di ritrovare subito la vittoria è maggiore e alla lunga, soprattutto nel finale, la Cogal si costruisce un nuovo vantaggio che permette così di conquistare i due punti.

«Abbiamo superato un’avversaria non semplice che arrivava da una buona serie di vitorie e che era molto diversa da quella che avevamo affrontato nelle amichevoli a inizio anno. Noi simao stati un po’ “spreconi” nel primo tempo e nel terzo periodo abbiamo subito troppo i continui cambi di ritmo in divesa.

Chiudiamo l’anno in una bella posizione che ci lancia per la seconda parte. Ora ci riposiamo in attesa delle prossime uscite», le parole di coach Siclari.

La pausa natalizia da capolista porterà a gennaio un trittico di trasferte insidiose tra 5 Pari, Us Livorno e My Basket Genova nelle quali servirà fare 3 su 3 per mantenersi ancora capolista al ritorno al PalaFerrua.

COGAL SAVIGLIANO 78 – AREA PRO 2020 64

24-14, 21-18, 8-16, 25-16

Savigliano: Romerio 8, Carena 3, Bonatti 13, Baruzzo 13, Agbogan 7, Abrate 13, Lamia 3, Corradini 2, Giorsino 2, Amateis, Giraudo 2, Gioda 12. All.: Siclari

c.s.