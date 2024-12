Alba: installati 21 nuovi cestini per la raccolta differenziata nel centro storico

Il Comune di Alba, in collaborazione con il Distretto Diffuso del Commercio Alba-Bra, ha installato 21 nuovi cestini “gettacarte” allestiti per la raccolta differenziata, migliorando così l’arredo urbano del centro storico.

I portarifiuti sostituiti saranno rimessi a nuovo dal Comune e distribuiti in altre zone della città, dove i comitati di quartiere e i cittadini ne hanno fatto richiesta in questi mesi.

I nuovi cestini, acquistati e installati grazie al contributo della Regione Piemonte, attraverso il Distretto Diffuso del Commercio Alba-Bra, si distinguono per il design moderno e funzionale, che coniuga estetica e praticità. Dotati di comparti dedicati per plastica, carta, rifiuti indifferenziati e uno specifico porta mozziconi, rappresentano un importante strumento per promuovere il decoro urbano e la raccolta differenziata anche negli spazi pubblici così da sensibilizzare cittadini e visitatori a comportamenti sostenibili.

“La collaborazione con il Distretto Diffuso del Commercio Alba-Bra ci ha permesso di migliorare l’arredo urbano del nostro centro storico e di rendere Alba ancora più accogliente e sostenibile – hanno dichiarato il Sindaco Alberto Gatto e l’assessore all’ambiente Roberto Cavallo – invitiamo tutti a utilizzare correttamente i nuovi cestini per contribuire al decoro della città e favorire il riciclo”.

Alla posa dei nuovi cestini è intervenuto anche il Presidente ACA, Giuliano Viglione, che ha sottolineato: “Questo intervento, coordinato da ACA nell’ambito del Distretto Diffuso del Commercio Alba-Bra, rappresenta un importante passo avanti verso un futuro sempre più sostenibile. Inoltre, siamo contenti dell’installazione dei portarifiuti e della volontà di sistemare quelli esistenti: sono azioni che contribuiscono a migliorare l’arredo urbano della città di Alba”.