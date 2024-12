Pallacanestro Farigliano: i risultati del weekend

Prima macchia sul rullino di marcia finora intonso delle Pantere della Cogal che, impegnate nello scontro al vertice con gli albesi di Campus Piemonte, cadono dopo una sfida punto a punto che fino agli ultimi secondi non ha mai espresso un vero favorito. All’ultima sirena sono però i padroni di casa a festeggiare interrompendo così la striscia di 10 successi consecutivi dei biancorossi e appaiandosi proprio a loro in cima alla classifica del girone.

L’avvio della contesa è, come del resto gran parte del match, in equilibrio: ad un primo mini-parziale saviglianese rispondono prontamente i locali e di qui in avanti la sfida diventa punto a punto. All’intervallo lungo Campus conduce di due sole lunghezze, sintomo di un big match tiratissimo.

Rientrati in campo è la buona compagine biancorossa, arrivata sugli spalti di Conegliano nonostante la fitta nebbia, a poter esultare. I ragazzi di coach Siclari approcciano meglio e raggiungono prima della metà del quarto il vantaggio massimo di 8 punti. Causa poca concentrazione e un’ottima ripresa degli albesi, entro la fine del periodo Campus si è già rifatta sotto rimandando i possessi definitivi agli ultimi 10 minuti. Dopo un quarto in equilibrio sono gli ultimi possessi quelli decisivi: Campus segna e si porta sul +1 a una dozzina di secondi dal termine, Abrate prova a costruire qualcosa in attacco per portarla a casa ma sul tentativo di penetrazione viene scippato (in modo quantomeno dubbio), fallo sugli albesi per portarli in lunetta, 2 su 2 e partita che va in archivio.

«Complimenti innanzitutto a loro perché si sono dimostrati una formazione davvero preparata – il commento di coach Siclari -. Noi abbiamo giocato una partita tatticamente buona ma ci è mancata concentrazione e precisione in alcuni spezzoni. Siamo stati imprecisi nei dettagli e alla fine la sfida si è decisa negli episodi. Peccato non aver sfruttato bene quel parziale ad inizio terzo quarto».

La Cogal tornerà al PalaFerrua questa domenica, 22 dicembre, per l’ultima gara del 2024 che la vedrà opposta ad Area Pro; appuntamento alle ore 18.

CAMPUS PIEMONTE 76 – COGAL SAVIGLIANO 73

18-20, 23-19, 15-21, 20-13

Savigliano: Romerio 5, Carena, Bonatti 16, Baruzzo 10, Agbogan 6, Abrate 14, Lamia 5, Corradini, Giorsino, Amateis, Giraudo, Gioda 17. All.: Siclari

