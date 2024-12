Volley A3/M: un buon Savigliano esce dalla VHV Arena senza punti

Il Monge-Gerbaudo Savigliano gioca due set alla pari contro il forte Belluno Volley, ma non riesce a raccogliere i primi punti stagionali in trasferta, nell’ultima giornata di andata del Girone Bianco della Serie A3 Credem Banca.

Alla VHV Arena, nel primo e nel secondo parziale i ragazzi di coach Bulleri giocano una bella pallavolo, ricevendo bene e concretizzando tanto in attacco, trascinati dai buoni turni al servizio di Galaverna e da un ispirato Spagnol in attacco. In entrambi i casi, però, Belluno ha la forza per prendersi i parziali, trovando lo strappo decisivo nelle battute finali dei set prima con Mian e poi con Saibene.

Solo nel terzo, complice anche l’infortunio di Sacripanti, la differenza tra le due compagini si fa più netta, con Belluno che scappa via presto e Savigliano che, con tante rotazioni in campo, rientra solo nel finale, cedendo comunque 25-18.

I sestetti iniziali

Coach Marzola schiera il sestetto tipo: in cabina di regia c’è Ferrato con Mian opposto, capitan Saibene e Loglisci schiacciatori, Luisetto e Mozzato al centro, libero Martinez.

Coach Bulleri conferma il sestetto iniziale visto contro San Donà. La diagonale è composta da Pistolesi e Spagnol, Galaverna e Sacripanti presidiano posto 4, Dutto e Orlando Boscardini al centro. Liberi alternati Gallo, in ricezione, e Rabbia, in difesa.

La cronaca del match

L’inizio di primo set è di marca bellunese, con i padroni di casa che, trascinati dagli attacchi mancini di Mian, sembrano subito poter mettere la freccia, portandosi anche sul +4. Un passo alla volta, però, Savigliano ricuce il ritardo, trascinato soprattutto dall’ottimo servizio di Galaverna nel cuore del parziale. I piemontesi riescono anche a mettere il muso davanti per la prima volta sul 18-19, quando la pipe di Saibene termina out. Il controsorpasso veneto è messo a referto da Mian dopo un lungo scambio e Bulleri ferma per la prima volta il gioco (22-21). Si va, come prevedibile, ai vantaggi. Savigliano annulla due set-point di Belluno, ma non può nulla sul terzo, con Loglisci che gioca con le mani del muro ospite e chiude i conti: 26-24.

Il secondo parziale si apre con un canovaccio simile al primo. Belluno parte meglio e si porta sul 7-4, Galaverna ricuce con un nuovo ace e riavvicina i suoi, ma è un servizio vincente di Saibene, questa volta, a riportare avanti i veneti: 10-7 e timeout Bulleri. Il Monge-Gerbaudo, però, ha sette vite e impatta di nuovo a 11 con un primo tempo out di Mozzato. Il tira-e-molla prosegue: Belluno allunga ancora, Rainero entra in campo e piazza due punti in serie per ristabilire un’altra parità, ma i veneti allungano ancora approfittando di un errore in ricezione su Loglisci. Sul 22-20 Bulleri chiama ancora tempo. È lo strappo decisivo, perché Ferrato si affida a capitan Saibene, che consegna il set-point ai suoi (24-22) e la chiude subito dopo un lungo scambio con una bella diagonale: 25-22.

I rinoceronti partono agguerriti anche nel terzo, dando il consueto strappo sin da subito, ma questa volta in modo ancora più deciso. Sull’8-4, Galaverna lascia il campo per Brugiafreddo in posto 4, ma i veneti mettono a referto un altro punto e Bulleri ferma il gioco (9-4). La vera nota negativa per i piemontesi, però, è l’infortunio di Sacripanti, che lascia il posto a Calcagno per una probabile distorsione. Belluno ormai è un fiume in piena, e con due ace consecutivi di Mian scava un solco insormontabile: 17-10 e secondo timeout per Bulleri. Il divario non cambia, con Belluno che si prende sei match-point. A Mian ne basta uno: ace a tutto braccio, confermato anche dal video-check, e vittoria veneta. 25-18.

Belluno Volley-Monge-Gerbaudo Savigliano 3-0

Parziali: 26-24, 25-22, 25-18

Belluno Volley: Ferrato 2, Mian 20, Saibene 8, Loglisci 13, Mozzato 4, Luisetto 5, Martinez (L); Schiro, Cengia 1, Guizzardi; N.E. Bisi. All. Marzola.

Monge Gerbaudo Savigliano: Pistolesi 2, Spagnol 11, Sacripanti 8, Galaverna 6, Dutto 1, Orlando Boscardini 6, Gallo (L1), Rabbia (L2); Brugiafreddo 2, Calcagno, Carlevaris, Turkaj; N.E. Quaranta. All. Bulleri.

Durata set: 27’, 27’, 26’

c.s.