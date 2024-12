Serie D, verso NovaRomentin-Saluzzo. Di Salvatore: “Ho trovato persone serie e con passione. A Romentino andremo a fare una grande gara”

“A Imperia non sono riuscito a trovare tanto spazio, ero e sono alla ricerca di continuità e di prestazioni. Mi è dispiaciuto, perchè ho lasciato un gruppo e un mister che conosco. Ma il calcio è anche questo e occorre guardare sempre avanti. A Saluzzo ho trovato persone serie, che hanno passione. In primis il presidente Gianpiero Boretto. Spogliatoio e staff mi sono piaciuti. Ottima impressione di mister Giuseppe Cacciatore e dei compagni, con alcuni di loro ci ho giocato contro. In allenamento si va forte e ci sono i presupposti per continuare a fare bene. Ora ci aspetta la NovaRomentin che ho affrontato con l’Imperia in Liguria. Propone un calcio offensivo, non potrebbe essere diversamente con Pablo Gonzalez come allenatore. Con le caratteristiche che abbiamo, credo che possiamo andare a metterli in difficoltà. Ci andrà organizzazione e intensità in entrambe le fasi. Andremo a fare una grande partita“. Contattato telefonicamente, Leonardo Di Salvatore (CLICCA QUI) ci ha motivato la sua scelta sul Saluzzo (in questa sessione di mercato invernale) e ci ha presentato la trasferta con la NovaRomentin: i granata, domenica 15 dicembre (ore 14,30) saranno di scena allo stadio “Beretta-Muttini” di Romentino.