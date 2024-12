Volley, Coppa Piemonte – Tutte eliminate le formazioni cuneesi nella seconda fase della competizione

Non porta fortuna alle formazioni cuneesi il secondo round della Coppa Piemonte di pallavolo. Tutte e quattro le squadre della “Granda” che erano arrivate a questa fase sono infatti state eliminate nei rispettivi triangolari di gara, sia nel comparto femminile che in quello maschile.

COPPA PIEMONTE FEMMINILE

Non riesce a conquistare nemmeno un set la Sicom Cherasco a Torino, ma il fine settimana è paradossalmente ottimo per le nerostellate. Queste erano infatti una delle due formazioni di Serie D qualificate alla seconda fase a fronte di 10 di Serie C, e quindi questa fase poteva essere vissuta come un premio dalle ragazze di coach Spincich.

Reduce dal successo della sera prima nel big match di campionato con Boves, Cherasco rimedia due 3-0 da Sporting Torino e Finimpianti-gp Rivarolo Volley, entrambe nelle prime posizioni nel campionato superiore. Nella sfida diretta tra le due sono le rivarolesi a imporsi e a qualificarsi alla Final Four.

Sporting Torino – Sicom Cherasco 3-0 (25-16, 25-18, 25-9)

Sicom Cherasco – Finimpianti-gp Rivarolo Volley 0-3 (20-25, 17-25, 12-25)

Finimpianti-gp Rivarolo Volley – Sporting Torino 3-0 (25-22, 26-24, 25-23)

COPPA PIEMONTE MASCHILE

Risultati a sorpresa dal monregalese, con il Vbc Mondovì che spreca il raggruppamento casalingo con avversari alla portata e saluta quindi la Coppa. Determinante e sorprendente è la sconfitta nella gara d’esordio con la Conad Montanaro (Serie D), che si impone in rimonta e bissa il 2-1 sulla Polisport Chieri. Le due vittorie qualificano Montanaro e la sfida tra Vbc e Chieri è influente solo per determinare la seconda e la terza posizione.

Vbc Mondovì – Conad Montanaro 1-2 (28-26, 22-25, 23-25)

Conad Montanaro – Polisport Chieri 2-1 (25-18, 26-24, 13-25)

Polisport Chieri – Vbc Mondovì 0-3 (17-25, 23-25, 18-25)

In quel di Acqui Terme i padroni di casa della Pallavolo La Bollente rispettano i favori del pronostico ed eliminano dalla competizione sia Virtus Boves che Cm Mario Castellino 1933-Top Four Busca. I bovesani cedono sia ai padroni di casa che a Cuneo nelle prime due gare, e dunque l’ultima gara di giornata diventa determinante. Acqui però si dimostra più sul pezzo, si impone in tre set e stacca il biglietto per l’ultima fase della competizione.

Pallavolo La Bollente – Virtus Boves 3-0 (25-22, 25-14, 29-27)

Virtus Boves – Cm Mario Castellino 1933-Top Four Busca 1-2 (25-23, 24-26, 14-25)

Cm Mario Castellino 1933-Top Four Busca – Pallavolo La Bollente 0-3 (22-25, 17-25, 16-25)