Volley B1/F e B2/F – Alba, successo di peso in casa di Chieri; per Libellula uno stop inatteso in Trentino

È un sabato sera di gran pregio per L’Alba Volley, che in una sfida aperta ad ogni pronostico alla vigilia si impone sul campo del giovane Club 76 Fenera Chieri e fa un salto in avanti in classifica nel campionato di Serie B2 femminile di pallavolo. Pur in un momento di incertezza dovuto al cambio forzato di allenatore, le albesi conquistano un successo pieno di significati anche dal punto di vista simbolico.

Sulla panchina delle langarole siede (momentaneamente?) Enrico Dogliero, visto in azione lo scorso anno ad Alba ma nel settore maschile, e le ragazze in campo mettono in campo una prestazione di buona qualità che culmina con il 3-0 finale. L’unico set in bilico è il primo, con le padrone di casa che riescono a rimanere in scia alle ospiti: queste ultime sono però brave a rimanere avanti e chiudere 25-22. Molta meno storia nei successivi due parziali, con le albesi che vanno a chiudere con un doppio 25-17 che racconta come meglio non si potrebbe una sfida a senso unico.

In classifica Alba si rafforza fino al sesto posto, prendendo un piccolo vantaggio sulle inseguitrici e proponendosi come una delle candidate più forti per la prima metà di classifica insieme alla Bonprix Teamvolley che affronterà nel prossimo turno. In vetta c’è una nuova capolista, la Acrobatica Group Alessandria che ha superato sia nello scontro diretto che in graduatoria la Ascot Moncalieri Toplay.

In Serie B1 non è un buon sabato per la Libellula Banca CRS, sconfitta dalla Trentino Energie Arg. in quattro set in una delle trasferte più lunghe della stagione. La sfida è oltremodo equilibrata nei primi tre parziali: le padrone di casa si impongono nei primi due, mentre le ospiti accorciano le distanze nel terzo. Quando sembra che le ragazze di coach Barisciani possano prolungare la contesa, le trentine piazzano l’allungo decisivo conquistando il quarto set per 25-18 e i conseguenti tre punti.

La Libellula Banca CRS tornerà in casa il prossimo sabato per affrontare il giovane Club Italia, con l’obiettivo di mantenere la sesta posizione attuale considerando anche come il margine dalle prime sia ormai ampio. In testa si consolida il GSO Villa Cortese, anche grazie alla sconfitta in cinque set della Rothoblaas Volano (ora allenata dall’ex allenatore di Alba, Diego Ficarra) seconda in casa con il G.S. Fo.Co.L Volley Legnano.

SERIE B1, GIRONE A – GIORNATA 9 (7/12)

Trentino Energie Arg. – Libellula Banca CRS 3-1

Savis Vol-Ley Academy – Sim Immobiliare Novara 3-2

Volley Parella Torino – Capo D’Orso Palau 1-3

Club Italia – Mts Tecnicaer Santena 1-3

Clericiauto Cabiate – Pall. Don Colleoni 0-3

Rothoblaas Volano – G.S. Fo.Co.L Volley Legnano 2-3

Volley Academy V&V – GSO Villa Cortese 0-3

SERIE B1, GIRONE A – CLASSIFICA

GSO Villa Cortese 25 Rothoblaas Volano 22 Capo D’Orso Palau 20 Mts Tecnicaer Santena 20 Savis Vol-Ley Academy 19 Libellula Banca CRS 13 Sim Immobiliare Novara 12 G.S. Fo.Co.L Volley Legnano 12 Club Italia 11 Clericiauto Cabiate 10 Volley Parella Torino 9 Trentino Energie Arg. 9 Pall. Don Colleoni 7 Volley Academy V&V 0

SERIE B1, GIRONE A – GIORNATA 10 (14/12)

Trentino Energie Arg. – Savis Vol-Ley Academy

Sim Immobiliare Novara – Clericiauto Cabiate

Capo D’Orso Palau – Rothoblaas Volano

Libellula Banca CRS – Club Italia

G.S. Fo.Co.L Volley Legnano – Pall. Don Colleoni

Mts Tecnicaer Santena – Volley Academy V&V

GSO Villa Cortese – Volley Parella Torino

SERIE B2, GIRONE A – GIORNATA 9 (7/12)

Acrobatica Group Alessandria – Ascot Moncalieri Toplay 3-1

Viscontini Tea Consulting – Lilliput Pallavolo 0-3

Igor Volley Trecate – G.S. Cagliero 3-0

Pallavolo Florens – CUS Torino 3-1

MTV Guffanti Group – Bonprix Teamvolley 0-3

Club 76 Fenera Chieri – L’Alba Volley 0-3

CUS Pavia – Universo In Volley Pavia 1-3

SERIE B2, GIRONE A – CLASSIFICA

Acrobatica Group Alessandria 26 Pallavolo Florens 25 Ascot Moncalieri Toplay 24 CUS Torino 18 Bonprix Teamvolley 14 L’Alba Volley 13 Universo In Volley Pavia 12 Viscontini Tea Consulting 11 MTV Guffanti Group 11 CUS Pavia 10 Lilliput Pallavolo 10 Club 76 Fenera Chieri 8 G.S. Cagliero 4 Igor Volley Trecate 3

SERIE B2, GIRONE A – GIORNATA 10 (7/12)

Acrobatica Group Alessandria – Viscontini Tea Consulting

Lilliput Pallavolo – MTV Guffanti Group

G.S. Cagliero – Club 76 Fenera Chieri

Acrobatica Group Alessandria – Pallavolo Florens

L’Alba Volley – Bonprix Teamvolley

CUS Torino – CUS Pavia

Universo In Volley Pavia – Igor Volley Trecate