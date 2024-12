Agricoltura sostenibile: la domanda di nuove competenze gestionali

Con un webinar sulla domanda di nuove competenze gestionali in agricoltura si aprirà, mercoledì 11 dicembre alle ore 17 (collegamento a unito.webex.com/meet/filippo.monge) la prima edizione del MASTER EXECUTIVE in Management dell’Impresa Agraria Sostenibile, master organizzato da SAA-School of Management di Torino in collaborazione con COREP (Consorzio Per la Ricerca e l’Educazione Permanente che annovera tra i suoi consorziati l’Università degli Studi di Torino e l’Università di Messina), Coldiretti Piemonte e INIPA Nord Ovest (Istituto per la Formazione Professionale Agricola).

“La proposta – riferisce Filippo Monge, docente di Economia e Gestione delle Imprese ed Economia dell’Innovazione presso l’Università degli Studi di Torino e presidente del comitato scientifico del master – rivolta a diplomati, neolaureati, giovani imprenditori e professionisti non solo in ambito tecnico-economico, ma anche ad amministratori e dipendenti di organizzazioni professionali e sindacali, muove dalla necessità di colmare una domanda, sempre più crescente, di competenze nella gestione attenta ed efficiente delle aziende agricole, nelle loro varie dinamiche e articolazioni”.

Molti gli interventi in programma: da Davide Caregnato direttore di SAA, allo storico Paolo Gerbaldo, coautore insieme ad Ilario Bruno del celebre volume Acque e Agricoltura, da Daniele Cattaneo docente all’Università della Valle d’Aosta a Bruno Rivarossa Direttore Generale di Coldiretti Piemonte. Molto attesi gli interventi di Laura Mattioli ed Enrico Protomastro di IFAD, l’agenzia Onu che si occupa, su scala globale, di sviluppo sostenibile dell’agricoltura.

Le lezioni, tenute da docenti dell’Università di Torino e del sistema COREP e da esperti e tecnici indicati da SAA-School of Management, COLDIRETTI Piemonte e INIPA Nord Ovest avranno inizio il prossimo 13 dicembre 2024, con cadenza settimanale/quindicinale (s.v.), e si terranno, in modalità a distanza (on-line, didattica sincrona), il mercoledì e venerdì, dalle ore 18 alle 21 e il sabato, dalle 9 alle 12.

