Futsal Savigliano, il resoconto del weekend: sconfitte per Terza Categoria e Under 19 in Coppa

TERZA CATEGORIA

CALCISTICA ENVIESE 2

FUTSAL SAVIGLIANO 1

Futsal: Ambrassa, Obeahon, Martini, Mazzola, Tribunella, Mina, Bosio, Dadone R., Dadone V., Osella, Grezda. A disp.: Bregu, Giordana, Castelli, Mecucu, Atorino. All.: Bodrero.

Reti: Bosio

REVELLO – Avanti di due reti, la Calcistica Enviese porta a casa l’intera posta in palio allungando a +3 in classifica proprio sulla Futsal Savigliano, che scivola al 10° posto perdendo una posizione: succede tutto nella prima frazione di gioco, con i padroni di casa che si portano in vantaggio di due reti e la rete del 2-1 firmata da Bosio su rigore al 42° di gioco.

Nella seconda frazione, complice anche il manto erboso non in perfette condizioni e le rotazioni ridotte a disposizione dello staff, la squadra di mister Bodrero non è riuscita a trovare la porta faticando ad impostare il proprio gioco ed a creare occasioni: alcuni interventi importanti di Ambrassa hanno permesso di contenere lo svantaggio, senza riuscire però a trovare la via del pareggio.

Per la Futsal, ora al 10° posto, l’ultimo appuntamento del girone di andata con il match casalingo di venerdì 13 dicembre contro il Futsal Busca.

UNDER 19 – COPPA PIEMONTE-VDA

ATLETICO TAURINENSE 10

FUTSAL SAVIGLIANO 1

Futsal: Sabatino, Tshiteya G., Barolo, D’amore, Anrico, Mosso, Mueller Junior, Scotta, Bergese, Tshiteya J., Bosio, Alfì. All.: Ternavasio

GRUGLIASCO – Sconfitta netta, nella prima gara del triangolare di Coppa Piemonte-VDA: l’Atletico Taurinense, formazione prima in classifica in campionato, ha saputo imporre da subito il proprio gioco trovando gol a ripetizione ed arrivando in doppia cifra.

Solo nel finale, la rete della bandiera firmata da Mueller Junior: Futsal Savigliano che sarà nuovamente impegnata in Coppa nella seconda gara del triangolare, questa volta sul parquet di casa domenica 15 dicembre alle 11.30 contro il Saluzzo.