Volley, Coppa Piemonte – Si gioca oggi la seconda fase: VBC Mondovì, Busca, Boves e Cherasco in azione

Domenica 8 dicembre è la data scelta per la seconda fase della Coppa Piemonte di pallavolo, maschile come femminile. Dopo la prima parte, giocata nel prestagione, per entrambe le categorie si sono qualificate 12 formazioni che si affronteranno nel pomeriggio di oggi per il passaggio alla Final Four.

La formula è quella vista a settembre, con raggruppamenti di tre squadre che si sfideranno in una location in gare ai tre set fissi. Per la provincia di Cuneo sono quattro le squadre che sono riuscite ad arrivare a questa fase, tre per il settore maschile ed una per il settore femminile.

COPPA PIEMONTE MASCHILE

Invitto finora in stagione, il Vbc Mondovì si approccia al raggruppamento che ospita nella giornata odierna da favorito. Oltre a giocare in casa, i monregalesi se la vedranno con la Polisport Chieri, già sconfitta nettamente nello scorso fine settimana, e Conad Montanaro, formazione che milita in serie D. I monregalesi si presentano inoltre con tre giorni di recupero dalla gara di campionato anticipata a giovedì, mentre le due avversarie hanno giocato ieri sera.

Si troveranno invece una di fronte all’altra Mario Castellino 1933 Top Four Busca e Virtus Boves, nel raggruppamento che si terrà in casa della Pallavolo La Bollente Acqui Terme. Si tratta di una sfida molto equilibrata fra tre gruppi che si sono difesi bene per le loro capacità nelle prime giornate di Serie C e che quindi possono vantare a vario titolo credenziali per accedere alla Final Four.

COPPA PIEMONTE FEMMINILE

Per il settore femminile l’unica rappresentante della “Granda” a classificarsi alla seconda fase è stata la Sicom Cherasco, la quale ha già compiuto una piccola impresa essendo una delle due sole compagini di Serie D a passare il turno di fronte a 10 squadre che militano in Serie C.

Le cheraschesi, reduci anche dal successo in tre set su Boves che l’ha lanciata in fuga in campionato, scenderanno in campo a Torino, su uno dei due campi del Centro Sportivo Lingotto, e se la vedranno con le padrone di casa dello Sporting Torino e con Finimpianti-gp Rivarolo Volley, entrambe al terzo posto dei rispettivi gironi di Serie C.