Successo per la serata di presentazione dei romanzi gialli di Mauro Rivetti

È confermato, i romanzi gialli di Mauro Rivetti sono un mezzo per vivere il territorio delle Langhe, del Monferrato e del Roero in modo approfondito ed originale, vista la folta affluenza di pubblico ed autorità intervenute all’evento di sabato 7 dicembre presso l’Associazione Culturale ALEC.

Stando alle statistiche di Eurostat, i lettori italiani in termini di numeri, sono in netta minoranza rispetto agli altri paesi europei, complice il fatto che in Italia vengono autoprodotti una quantità fuori statistica di testi, pubblicati con la sola finalità di dar sfogo al proprio ego. Ne è un esempio il “Salone Internazionale del libro di Torino” con numeri di afflusso di duecento ventiduemila visitatori, che partecipano marginalmente per l’interesse al libro, in quanto oggi nelle librerie si trova di tutto, ma solo perché c’è la voglia di partecipare ad un evento molto ben organizzato, frequentato da personaggi dello sport e del mondo dello spettacolo, ed anche da scrittori.

Ecco la chiave di volta che ha dato vita ai numerosi progetti editoriali dello scrittore albese Mauro Rivetti, seguendo con i suoi romanzi gialli le eccellenze agricole che fanno da volano all’economia del territorio. Nel tempo ha raccontato di tartufo, del mondo del vino ed oggi di nocciole, ed anche della filiera industriale del territorio, con lo scopo di donare al lettore una fotografia dei nostri luoghi, distanti da quanto raccontato dai maestri della scrittura Fenoglio e Pavese per condizioni di vita e per la fama a livello mondiale di questi territori antropologicamente evoluti.

Una valenza territoriale che Rivetti ha raccontato con gialli carichi di azione, dal taglio di lettura ergonomica in grado di carpire l’attenzione del lettore più giovane sino ai grandi lettori, trattando temi d’attualità e portando alla luce artisti locali distanti dal circuito internazionale, insomma Rivetti racconta la grande bellezza della ballata della vita.

Per esprimere quanto sia importante il legame con la sua terra, nel tempo ha creato delle ricette per specialità gastronomiche uniche come il “Dolce RoLa” ed il “BiscoLanze”, ed oggi con il “LANGHET DÔSS”, come se non fossero sufficienti le fotografie del paesaggio per depistare le indagini del lettore a scoprire l’assassino di turno; il nostro Rivetti questa volta ha sintetizzato il suo pensiero nel nome del dolce, proprio per evidenziare il carattere degli antichi abitanti delle Langhe, schivi e diffidenti, oggi più addolcito ed aperto alle innovazioni del mondo.

Questo è quanto si evince interpretando le parole delle numerose persone intervenute alla presentazione, o meglio dai tanti amici di Mauro, dai colleghi d’ufficio, allo studente, al pensionato, dal dirigente d’azienda al capitano d’industria, dai pittori e scrittori del territorio, dal negoziante al docente, da alcuni sindaci del territorio della Langa e del Roero, agli esponenti dell’ amministrazione della città di Alba, ovvero una piccola grande rappresentanza di lettori sparsi per la penisola che scelgono i romanzi firmati Mauro Rivetti, per misurare la loro sagacia di investigatori e per scoprire la bellezza dei territori di Alba, Langhe, Monferrato e Roero.

Va da sé che con uno scrittore letteralmente fuori dal coro come Rivetti, come affermato dal dottor Ginetto Pellerino, Gran Maestro della Confraternita tonda gentile delle Langhe, la presentazione di un libro assume un tono di commedia teatrale, dove tra il pubblico spuntano i personaggi dei suoi romanzi, interpretati da illustri ospiti, che dispensano indicazioni sulla storia e preziosi indizi per avventurarsi nella lettura del libro. La giornalista e scrittrice Paola Gula ha dato il via alla degustazione del “LANGHET DÔSS”, con la guida del Presidente del Consorzio Pan ed Langa, Enrico Giacosa, assemblatore ed affinatore della ricetta del dolce, ricetta che sarà ceduta al Comune della città di Alba, e tramite la “Denominazione comunale d’origine” verrà instituito un percorso di valorizzazione e promozione del prodotto per farlo diventare un elemento di condivisione di un pensiero di voler raccontare la gente di Langa, con il sostegno dalla Confraternita Tonda Gentile delle Langhe.