Mercato del Tartufo di Dogliani e delle Terre Alte di Langa 

Dal 14 al 22 dicembre si terrà a Dogliani una nuova manifestazione dedicata al tartufo bianco d’Alba che in queste terre alte delle Langhe trova uno dei suoi luoghi ideali di diffusione. Si tratta della prima edizione del mercato TRIFULE, un’edizione pilota che vuole dare spazio ai cercatori e ai tartufi di questa Langa, esplorando la via migliore per far conoscere il tartufo e il mondo in cui nasce, attraverso i cibi, i vini, i protagonisti della ricerca e i loro cani.

L’idea nasce da un pensiero e da un’esperienza di Marco Battaglino, oste in Dogliani, ma anche trifolao da qualche anno con i suoi cani Tjango e Broom. Marco è un oste passato dall’altra parte del tavolo e della bilancia su cui si pesano i tartufi, che si è appassionato a questo mondo fatto di notti nei boschi e affiatamento con i cani, speranze e arrabbiature, delusioni e momenti di pura magia.

“Con Trifule volevo togliere il tartufo da quell’aura di prodotto esclusivo, di lusso, di ricchezza e riportarlo nella realtà da cui proviene, restituirgli quella dimensione di cosa un po’ nostra, a cui vogliamo bene, una presenza e un mestiere che ha scandito la vita di tante generazioni di contadini e cercatori. La semplicità di farsi un uovo e grattarci sopra un ‘balin’ senza tante cerimonie, il lusso di potersi permettere nella quotidianità quello che dall’altra parte del mondo è qualcosa di inarrivabile”.

Da qui nasce la volontà di riuscire ad offrire piccoli piatti con assaggi di tartufo a prezzi raggiungibili proprio perché – Come dice Aldo Canis in rappresentanza dei Trifolao Doglianesi – “Il tartufo dovrebbe essere un’esperienza che tutti dovrebbero fare. Così come vedere e capire la bellezza della ricerca con i cani e l’emozione che riesce a trasmettere.

TRIFULE E LA BOTTEGA DEL VINO

Assieme ad Osteria Battaglino, TRIFULE è organizzato dalla Bottega del Vino di Dogliani che sarà la sede ufficiale della manifestazione.

Nei due fine settimana è prevista in Bottega un’asta a offerta chiusa per aggiudicarsi alcuni pezzi di pregio in esposizione. Sempre sabato e domenica sarà possibile, durante gli orari di mercato, assaggiare un piatto con il tartufo e un bicchiere di vino nei sotterranei cinquecenteschi della bottega, accompagnati dalla competenza dei ragazzi dello staff che ai vini di Dogliani dedicano il loro tempo e la loro passione.

“L’idea di Marco ci è piaciuta subito – dice la presidente della Bottega del vino Nicoletta Bocca – perché è lo stesso modo in cui noi viviamo il nostro lavoro di produttori di vino. Da un lato hai un mondo fatto di blasoni, eccellenze, esclusività di una bottiglia e dall’altro c’è invece il lavoro quotidiano del viticoltore, artigiano e artista, dalla testa e dal carattere unico, capace di far nascere dalla terra un mondo destinato a viaggiare e allontanarsi dalle sue radici umili e quotidiane che ne sono per il fondamento.

Vino e tartufo rappresentano un connubio indissolubile non solo nei sapori ma anche nel modo di affrontare vita e lavoro, un legame che troverà un suo momento espressivo durante una serata dedicata ad una degustazione fra piatti con il tartufo e vini del terroir di Dogliani. Una degustazione che sarà anche l’occasione di una conversazione e un confronto fra questi due mondi di lavoro e vita, la vigna e il bosco.

TRIFULE E GLI ARTIGIANI DEL CIBO

TRIFULE nasce come mercato del tartufo, quindi saranno disponibili in vendita pezzi portati dai trifolao conosciuti e stimati della zona. Ma come il tartufo ha bisogno della compagnia del vino, così ha anche bisogno di essere accompagnato da cibi che ne esaltino il carattere e che permettano di apprezzare meglio la qualità gastronomica della zona in cui nascono.

Sarà così presente, nei due fine settimana, un mercato di produttori artigianali selezionati di cibi come formaggi, salumi, conserve. TRIFULE diventa così il momento ideale per pensare ai regali di Natale, per amici o parenti golosi, componendo direttamente al mercato una propria scatola di cibi goduriosi, con un buon tartufo e buone bottiglie.

TRIFULE, UN PAESE CHE SI RITROVA INSIEME

Il tartufo è territorio e aggregazione, momento di festa e di convivialità. Per questo motivo tutto il paese, con il patrocinio del Comune di Dogliani, attraverso le associazioni locali e quelle degli Artigiani e dei Commercianti, ha voluto essere presente arricchendo il programma dedicato al tartufo con eventi che durante la settimana e nei week-end, permettessero ai visitatori momenti di divertimento alternativi all’enogastronomia locale. TRIFULE diventa così l’occasione per passare una giornata a Dogliani e conoscere meglio il paese.

TRIFULE E LA FIERA DEL TARTUFO DI ALBA

La manifestazione nasce nel solco della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco di Alba, posizionandosi in un momento della stagione quando ormai la Fiera albese è terminata. La celebrazione del Tartufo Bianco di Alba, a cui Dogliani rende il suo omaggio, si prolunga così nel mese di dicembre quando questo misterioso fungo ipogeo si prepara ad essere protagonista delle feste natalizie e quando la stagione fredda permette al tartufo di raggiungere la sua massima espressione.

TRIFULE, IL PROGRAMMA COMPLETO

Sabato 14 dicembre

Dalle ore 10 alle 18 – Mercato del tartufo e delle eccellenze enogastronomiche.

Degustazioni vini e piatti al tartufo presso la Bottega del Vino.

Ore 16.00 – Inaugurazione presso presso la Bottega del Vino.

Ore 18.00 – Assegnazione dell’asta dei tartufi di pregio presso la Bottega del Vino.

Domenica 15 dicembre

Ore 9.00 – Ricerca del tartufo in riserva* (posti limitati).

Dalle ore 10.00 alle 18.00 – Mercato del tartufo e delle eccellenze enogastronomiche.

Degustazioni vini e piatti al tartufo presso la Bottega del Vino.

Ore 11.30 – Distribuzione polenta.

Ore 16.00 – Rejoicing gospel choir

In Piazza Carlo Alberto.

A seguire panettone, vin brûlé e cioccolata calda.

Mercoledì 18 dicembre

Ore 19.00 – Aperitivo in bottega presso la Bottega del Vino.

Ore 21.00 – Proiezione di filmati del magico mondo dei tartufi presso il Cinema Multilanghe.

A seguire caldarroste e vin brûlé.

Giovedì 19 dicembre

Ore 20.30 – Vigne e boschi.

Terroir Dogliani in un incontro e una degustazione di vini e tartufi * (posti limitati) presso la Bottega del Vino.

Venerdì 20

Ore 20.00 – Passeggiata notturna sui sentieri del tartufo * (posti limitati).

Ritrovo presso la Bottega del Vino.

Sabato 21 dicembre

Dalle ore 10.00 alle 18.00 – Mercato del tartufo e delle eccellenze enogastronomiche.

Degustazioni vini e piatti al tartufo presso la Bottega del Vino.

Ore 16.00 – Concerto itinerante degli zampognari di Vottignasco.

Ore 18.00 – Assegnazione dell’asta dei tartufi di pregio.

A seguire in piazza Carlo Alberto panettone, vin brûlé e cioccolata calda.

Domenica 22 dicembre

Ore 9.00 – Ricerca del tartufo in riserva* (posti limitati).

Dalle ore 10.00 alle 18.00 – Mercato del tartufo e delle eccellenze enogastronomiche

Degustazioni vini e piatti al tartufo presso la Bottega del Vino.

Ore 16.00 – Benedizione dei cani con foto celebrativa e assegnazione del “vanghetto d’oro”.

A seguire panettone e zabaglione in compagnia della corale dei Gat Ross.

Per informazioni e prenotazioni*: Conitours: 0171.696206

doglianiturismo.com – [email protected]