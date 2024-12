Durante Ginitaly anche una campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale promossa dalla Città di Mondovì

Una manifestazione dedicata ai distillati di bacche di ginepro esaltati dalla maestria di produttori regionali e nazionali, ma anche un momento di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale. L’anteprima di Ginitaly, il primo festival italiano dedicato al mondo del gin e del ginepro in scena a Mondovì Piazza il 7 e l’8 dicembre, non ha soltanto celebrato i produttori, i cocktail e le degustazioni. Nella giornata di domenica 8 dicembre, infatti, il comando di Polizia Locale della Città di Mondovì ha promosso una specifica campagna di sensibilizzazione volta ad accrescere la consapevolezza di giovani e adulti circa una guida lucida e sicura, rispettosa delle regole, di sé stessi e degli altri.

«Da un lato una manifestazione innovativa che ha omaggiato il ginepro e i suoi distillati in nome di una tradizione che nel Monregalese trova traccia addirittura in alcuni studi botanici ottocenteschi del marchese Emilio Balbo Bertone di Sambuy, fondatore del nostro Comizio Agrario» il commento del sindaco, Luca Robaldo, e dell’assessore alle Manifestazioni, Alessandro Terreno. «Dall’altro, però, la ferma volontà di divulgare e sensibilizzare l’opinione pubblica sul consumo responsabile delle bevande alcoliche, come sottolineato anche dall’apposita delibera di Giunta dello scorso 5 dicembre. Un sentito ringraziamento, dunque, alla preziosa attività informativa predisposta dalla comandante Domenica Chionetti e da tutti i suoi collaboratori. Nessun incentivo istituzionale al divertimento senza freni, insomma, ma una sana valorizzazione di un’eccellenza artigianale e dei suoi produttori, accompagnata da una fondamentale campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale».