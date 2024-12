A Savigliano, Cuneo, Bra, Mondovì e Torino “I segreti della camera ottica”

“I segreti della camera ottica” è un viaggio in cinque tappe, una tenda itinerante in cui scoprire i segreti della camera ottica, dai vedutisti alla fotografia, organizzato in occasione della mostra “Canaletto, Van Wittel, Bellotto. Il Gran Teatro delle città. Capolavori dalle Gallerie Nazionali di Arte Antica”, aperta fino al 30 marzo 2025 negli spazi del Complesso Monumentale di San Francesco a Cuneo e promossa da Fondazione CRC e Intesa Sanpaolo, in collaborazione con le Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma e con il supporto organizzativo di MondoMostre.

Si partirà da Savigliano, domenica 15 dicembre, per spostarsi il 22 dicembre a Cuneo (inizio via Roma, vicino a Piazza Galimberti), il 5 gennaio 2025 a Bra (Corso Cottolengo, area sopraelevata coperta), ultime due tappe a metà gennaio a Mondovì e a inizio febbraio a Torino.

In ognuna di queste città verrà allestita una grande tenda-camera ottica all’interno della quale, come nelle camere ottiche che utilizzavano i vedutisti, apparirà l’immagine del mondo.

L’ingresso nella tenda è aperto a tutti, grandi e piccini. All’interno sarà possibile scoprire i principi del funzionamento di questo strumento, antenato della macchina fotografica, che i vedutisti utilizzavano per tracciare le immagini a partire dalle quali, ingrandite, modificate e montate una accanto all’altra, realizzavano poi in studio le proprie opere.

Nel corso della giornata sarà anche possibile provare una camera ottica portatile, simile a quelle utilizzate dai vedutisti per realizzare i propri disegni.

Accompagnerà i curiosi in questo viaggio Christian Grappiolo, fotografo e esperto di fotografia stenopeica. Christian Grappiolo ha condiviso questa passione in decine di laboratori per adulti e ragazzi, collabora con la Fototeca Nazionale Ando Gilardi per la quale ha contribuito alla riedizione del volume “Spiracolo” di Ando Gilardi e ha recentemente pubblicato un volume di foto stenopeiche “Unboxing Cuneo” a cura di Giorgio Olivero.

In tutti gli appuntamenti, la tenda sarà aperta dalle dieci del mattino fino al tramonto. L’accesso è libero e gratuito, il laboratorio è a cura di Felìz Comunicazione.

Informazioni e prenotazioni su www.fondazionecrc.it