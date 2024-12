Natale a Racconigi: anche quest’anno un calendario ricco di appuntamenti per grandi e piccini

Il Natale a Racconigi si accende con un ricco programma di eventi e iniziative, organizzati grazie alla collaborazione tra le associazioni Racconigi Attiva, Racconigincentro, Racconigieventi, Tocca a Noi, Pinacoteca Civica Levis Sismonda, Museo della Seta, Associazione Chiesa San Domenico, i volontari del presepe di Racconigi, la Banda Musicale di Racconigi e la Corale le Verne.

Un’occasione imperdibile per vivere la magia delle feste, immersi tra tradizione, arte, divertimento e momenti di condivisione per tutta la famiglia.

Protagonisti di questa atmosfera natalizia saranno i due presepi meccanici, veri gioielli artigianali che lasceranno i visitatori senza fiato. Il presepe meccanico della Chiesa di San Domenico è stato inaugurato sabato 30 novembre e sarà visitabile a partire dal 24 dicembre fino al 6 gennaio, con aperture straordinarie il 7, 8, 14, 15, 19, 21, 22 dicembre e 11 e 12 gennaio.

Il presepe meccanico della Chiesa del Gesù, invece, è accessibile dal 1 dicembre e aperto tutti i giorni dal 21 dicembre al 6 gennaio, con aperture speciali il 7, 8, 14 e 15 dicembre. Entrambi offriranno un’esperienza unica e suggestiva, perfetta per immergersi nello spirito del Natale.

Per tutto il mese di dicembre la città di Racconigi sarà animata da tanti appuntamenti.

Il 7 dicembre, quando, alle ore 19, si terrà l’attesissima accensione dell’albero di Natale in Piazza Vittorio Emanuele, un evento curato da Racconigi Attiva che darà ufficialmente il via alle festività.

L’8 dicembre ci sarà il Christmas Party, a partire dalle 15:30 in piazza Vittorio Emanuele, con animazione e trucca-bimbi, il biscotto omino di pan di zenzero gigante e la cioccolata calda.

Un momento speciale sarà quello del 14 dicembre, quando la Pinacoteca Civica Levis Sismonda celebrerà il suo terzo compleanno: alle ore 15:30 i bambini dell’Asilo Ribotta, sezione Palloncini Blu, saranno protagonisti di un incontro speciale, mentre alle 16:30 il coro InCanto di Racconigi offrirà un emozionante Concerto di Natale. «Vi aspettiamo per festeggiare insieme il terzo anno di attività e per scambiarci gli auguri di buon Natale –fanno sapere dalla pinacoteca- In occasione dell’evento sarà possibile visitare le collezioni Levis-Sismonda e la mostra antologica del pittore Franco Giletta».

Sempre il 14 dicembre, alle ore 17:30, la Sala UniTre del Centro culturale “Le Clarisse” ospiterà la presentazione del libro “Quando le parole diventano poesia” (Dantebus edizioni) di Danila Piovano.

Il 15 dicembre piazza Vittorio Emanuele sarà protagonista di un pomeriggio dedicato ai più piccoli: sarà presente il Villaggio degli Elfi che offrirà giochi, intrattenimenti, e merenda, oltre alla possibilità di fare una foto con Babbo Natale. Per vivere un’esperienza fiabesca sarà possibile inoltre fare un giro su una carrozza trainata da cavalli, con partenze da piazza Muzzone.

Il 16 dicembre, alle ore 21, la splendida cornice della chiesa di San Domenico ospiterà il concerto delle scuole medie.

Il 19 dicembre è in programma invece la tradizionale Fiera di Santa Lucia, dedicata ai prodotti del territorio, in particolare al Real Cappone di Racconigi, alla trippa e alle altre De.Co cittadine Real Biscotto e mora di gelso. Per l’occasione la città si animerà con il mercatino delle eccellenze artigiane e dei produttori, oltre all’esposizione delle macchine agricole e dei capponi, con premiazione degli esemplari più belli. Per l’occasione i ristoratori e le attività del territorio offriranno menù speciali con protagoniste le eccellenze del territorio.

Il 20 dicembre, dalle ore 18, festa di fine anno al Museo della Seta di Racconigi, organizzata insieme all’associazione Le Serre: verranno raccontate le attività svolte durante l’anno e i progetti per il futuro, per concludere con panettone e brindisi.

Il 21 dicembre l’atmosfera natalizia sarà ancora più viva grazie al trenino di Natale, che attraverserà le vie del paese, regalando sorrisi e allegria a grandi e piccoli. Lo stesso giorno è in programma in serata, alle ore 21, il concerto della Corale Le Verne alla chiesa di San Domenico.

Il 22 dicembre il centro storico di Racconigi sarà animato dal Trovarobe, grande mercato dell’antiquariato, collezionismo e modernariato, dalle ore 7:30 alle ore 18.

Inoltre in piazza Carlo Alberto ci saranno i mercatini natalizi, dove, a partire dalle ore 10, gli artigiani locali esporranno le loro creazioni.

La giornata si concluderà con due appuntamenti musicali: il concerto della Banda musicale di Racconigi alle 16:30 alla Soms e il concerto dei Voxes, coro a cappella, che si esibirà alle 17:30 sulla scalinata del Castello Reale. Quest’ultimo appuntamento, organizzato a scopo benefico a favore dell’Associazione Mai+Sole, sarà seguito, alle ore 18:30, da un brindisi collettivo per scambiarsi gli auguri di Natale.

Dal 20 dicembre al 31 gennaio sarà inoltre disponibile la pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza Carlo Alberto, a cura dell’associazione Racconigincentro.

Infine, per salutare il 2024 e accogliere il nuovo anno, il 31 dicembre si terrà il tradizionale Cenone di Capodanno presso il Pala Racconigi Attiva, in corso Principi di Piemonte, a partire dalle ore 20.

L’assessora al Commercio e Manifestazioni, Annalisa Allasia, esprime grande soddisfazione per la varietà delle iniziative: «È meraviglioso vedere le associazioni del territorio collaborare per creare un Natale ricco di eventi, pensato per far divertire tutta la città. Il Natale non è solo una tradizione, ma un’occasione per stare insieme e condividere momenti speciali. Invitiamo tutti a partecipare e a vivere l’atmosfera natalizia che Racconigi è pronta a offrire».