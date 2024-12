Il Premio Asti d’Appello riparte per organizzare l’edizione 2025, e rende disponibile il libro dedicato a Massimo Cotto

Dopo il successo dell’ultima edizione che si è tenuta in un Teatro Alfieri tutto esaurito, il Premio Asti d’Appello, organizzato dall’omonima associazione, riparte subito per organizzare l’edizione 2025, la diciassettesima, un traguardo significativo per un’iniziativa che continua ad attrarre nuovo pubblico, anche di giovanissimi.

È già possibile iscriversi e fare (o farsi) un regalo di Natale simpatico, utile e che vale per tutto l’anno: la quota d’iscrizione è di 130 euro e dà diritto a ricevere tutti i libri in gara e due posti per la cerimonia finale al Teatro Alfieri. Le iscrizioni si possono fare alla Biblioteca Astense da martedì a venerdì dalle 9 alle 13 o scrivendo a [email protected] .

Inoltre i soci dell’edizione 2024 del Premio potranno ritirare una copia del libro “Le parole di Massimo” (Team Service Editore), che contiene le recensioni dei titoli in gara scritte negli anni da Massimo Cotto. Il volume è impreziosito dalle foto di Franco Rabino. Anche i non soci possono averne una copia, con un’offerta di 10 euro, che verrà interamente devoluta al reparto di Rianimazione dell’Ospedale di Asti.

Il Premio, che si avvale della preziosa collaborazione del giornalista Alberto Sinigaglia, è reso possibile grazie alla collaborazione di Biblioteca Astense, Inner Wheel, Rotary Club e Unione Industriale, alla preziosa compartecipazione della Fondazione CrAsti e al contributo di Comune di Asti, Regione Piemonte, Fondazione CRT, Fineco, Format, Saclà, Farmacia Baronciani, Lipitalia 2000, Alplast, Aurora-Officina della Scrittura e Azienda Vitivinicola Fratelli Natta, Vernay.

Maggiori dettagli su www.premioastidappello.org

La cerimonia finale dell’ultima edizione, condotta da Chiara Buratti e Roberta Bellesini, dopo essere stata trasmessa in diretta sui social, ha superato le mille visualizzazioni ed è ancora disponibile sulla pagina Facebook del Premio: https://www.facebook.com/astidappello