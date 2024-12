A Canale si presenta il libro di Maria Morello

Si terrà sabato 14 dicembre, alle 17.30 presso la biblioteca civica di piazza Italia, la presentazione di “Il quaderno con la copertina nera”: nuovo libro dell’autrice canalese Maria Morello, per Europa Edizioni. Nata nel 1944, la Morello ha dedicato la sua vita lavorativa al mondo della scuola come segretaria amministrativa, prestando servizio dal 1981 e sino al pensionamento presso la scuola media canalese, e dedicandosi poi alla scrittura, con i romanzi “Il Grido del Cuore” per la collana “I Boxer” , “Giustizia è fatta”, e “Un viaggio infinito”, per il quale ha ricevuto il Premio Letterario Caravaggio nel 2023. Ingresso libero.