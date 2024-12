Volley B1/F e B2/F – Lunga trasferta trentina per Libellula, Alba all’assalto delle giovani di Chieri

La nona giornata della Serie B femminile di pallavolo è pronta a regalare sfide oltremodo interessanti a Libellula Banca CRS e L’Alba Volley. Entrambe saranno impegnate in trasferta, molto lontane le braidesi e relativamente vicine le albesi, affrontando sestetti indietro in classifica ma che alle giuste condizioni possono essere temibili.

Partendo dalla Serie B1, la Libellula Banca CRS deve affrontare una delle trasferte più lunghe della stagione, almeno rimanendo sulla terraferma: le ragazze di coach Barisciani saranno infatti di scena a Trento, ospiti della Trentino Energie Arg., terzultima in classifica ma sempre temibile fra le mura di casa. Da considerare saranno poi anche le tante ore di viaggio che le “libellule” dovranno affrontare in vista della gara.

In vetta al Girone A si sta lentamente formando una coppia che tenta la fuga, composta da GSO Villa Cortese e Rothoblaas Volano. La prima potrà avere vita facile sul campo della Volley Academy V&V ultima in classifica, ed anche la seconda parte con tutti i favori del pronostico ospitando una G.S. Fo.Co.L Volley Legnano indietro in classifica ma in ripresa negli ultimi incontri.

In Serie B2 sarà invece impegnata nel torinese L’Alba Volley, accolta dalle giovani del Club 76 Fenera Chieri. Le ultime settimane della formazione langarola sono state un po’ turbolente, con la partenza di coach Diego Ficarra alla volta della B1, destinazione Rothoblaas Volano. Da Alba non giungono ufficialità sul nome del sostituto, sebbene sia ormai quasi certo, ma sarà un nuovo tecnico a dirigere la squadra in questa sfida.

Le chieresi non hanno avuto, come da previsioni, un inizio brillante e si trovano a 8 punti, due in meno di Alba. In vetta si sono staccate dal resto della compagnia tre squadre, Ascot Moncalieri Toplay, Acrobatica Group Alessandria e Pallavolo Florens: le prime due si scontreranno faccia a faccia in questo fine settimana con in palio uno scalpo importante e la prima posizione in classifica.

SERIE B1, GIRONE A – GIORNATA 9 (7/12)

Trentino Energie Arg. – Libellula Banca CRS

Savis Vol-Ley Academy – Sim Immobiliare Novara

Volley Parella Torino – Capo D’Orso Palau

Club Italia – Mts Tecnicaer Santena

Clericiauto Cabiate – Pall. Don Colleoni

Rothoblaas Volano – G.S. Fo.Co.L Volley Legnano

Volley Academy V&V – GSO Villa Cortese

SERIE B1, GIRONE A – CLASSIFICA

GSO Villa Cortese 22 Rothoblaas Volano 21 Capo D’Orso Palau 17 Mts Tecnicaer Santena 17 Savis Vol-Ley Academy 17 Libellula Banca CRS 13 Club Italia 11 Sim Immobiliare Novara 11 G.S. Fo.Co.L Volley Legnano 10 Clericiauto Cabiate 10 Volley Parella Torino 9 Trentino Energie Arg. 6 Pall. Don Colleoni 4 Volley Academy V&V 0

SERIE B2, GIRONE A – GIORNATA 9 (7/12)

Acrobatica Group Alessandria – Ascot Moncalieri Toplay

Viscontini Tea Consulting – Lilliput Pallavolo

Igor Volley Trecate – G.S. Cagliero

Pallavolo Florens – CUS Torino

MTV Guffanti Group – Bonprix Teamvolley

Club 76 Fenera Chieri – L’Alba Volley

CUS Pavia – Tecnilux Pavia

SERIE B2, GIRONE A – CLASSIFICA