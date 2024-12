“Insieme per un’idea” e Servizio Civile Universale: fronte comune per innovazione e collaborazione

Promuovere l’innovazione e rafforzare il dialogo tra giovani imprenditori e istituzioni locali. È stato questo il filo conduttore dell’evento organizzato dal progetto “Insieme per un’idea”, in collaborazione con la Delegazione degli Operatori Volontari in Servizio Civile Universale del Piemonte. L’incontro si è tenuto giovedì 28 novembre presso lo Spazio Incontri della Fondazione CRC, un ambiente accogliente che ha favorito il confronto e la condivisione.

L’apertura è stata affidata a Mirela Secrieri, delegata regionale degli Operatori Volontari in Servizio Civile Universale, nota per il suo impegno nel sostenere i giovani volontari e per promuovere progetti che uniscono crescita personale e sviluppo sociale.

Michelanellevalli: il legame tra comunità e territorio La prima voce dell’incontro è stata Michela Giordano, meglio conosciuta come “Michelanellevalli”, una giovane imprenditrice digitale che attraverso i social media promuove le tradizioni e le bellezze delle valli occitane piemontesi. Michela ha raccontato il suo percorso, non privo di sfide, sottolineando il ruolo fondamentale della “comunità”, intesa sia come rete umana e fisica sia come connessione digitale. Rivolgendosi ai volontari del Servizio Civile, ha ribadito l’importanza di puntare sulla qualità anziché sulla quantità e di dare concretezza ai propri sogni per trasformarli in realtà.

Esperienze di giovani imprenditori: da Cuneo alla Siria Successivamente, Martina Riberi, rappresentante della cooperativa agricola Terra Nuova di Cuneo e ideatrice di WeSpesa, ha raccontato la sua esperienza nella produzione di formaggi freschi e yogurt a chilometro zero. La cooperativa mette in luce le eccellenze locali, trasformando il latte fresco in prodotti caseari di alta qualità.

Giovanni Rende, rappresentante dell’impresa no profit Unione Nazionale Servizio Civile e presidente della Consulta Nazionale del Servizio Civile Universale, ha poi condiviso il suo percorso, dalle esperienze nel Comune di Perugia fino all’impegno umanitario con l’Associazione Syriana. Quest’ultima sostiene i bambini profughi attraverso la vendita di prodotti artigianali siriani. Giovanni ha inoltre raccontato la sua attività di imprenditore digitale, come co-fondatore di piattaforme innovative quali Scuacademy e Gestiscu, strumenti utili per la formazione e la gestione degli operatori del Servizio Civile Universale.

TESC e la pausa pranzo a chilometro zero Lorenzo Siviero, presidente del Tavolo Enti Servizio Civile (TESC), ha illustrato il lavoro dell’organizzazione che coordina i principali enti di Servizio Civile in Italia. Il TESC favorisce la collaborazione tra enti e volontari, promuovendo progetti di inclusione sociale, tutela ambientale e sviluppo sostenibile.

La pausa pranzo, ribattezzata MeAting time, è stata un’occasione per degustare prodotti a chilometro zero e continuare a intrecciare relazioni tra i partecipanti in un contesto conviviale.

La chiusura: il voto come strumento di cambiamento L’evento si è concluso con un confronto elettorale in modalità mista, che ha visto la partecipazione dei candidati alla carica di Delegato Regionale degli Operatori Volontari. Valentina Veneto, ex rappresentante nazionale per il Nord Italia, ha sottolineato l’importanza del voto come strumento di partecipazione attiva. I candidati Federica Colombo, Valentina Rebuffo, Rachele Boetti e Luca Sandri hanno esposto i propri programmi, evidenziando il ruolo chiave della partecipazione giovanile per il cambiamento.

Il progetto “Insieme per un’idea” intende portare la cultura dell’imprenditoria tra i giovani del territorio di Cuneo e dell’Unione Montana Valle Stura, coinvolgendo scuole e centri di aggregazione, individuando i possibili imprenditori di domani e offrendo loro un percorso di supporto concreto. È promosso dal Comune di Cuneo in partenariato con la Fondazione WellFARE Impact – Ente del Terzo Settore , l’Unione Montana Valle Stura, la Camera di Commercio di Cuneo, Confindustria Cuneo, la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, e Plin Impresa Sociale e finanziato da ANCI in seno all’avviso pubblico “Giovani e Impresa” (a sua volta sostenuto economicamente dal Dipartimento delle Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale).