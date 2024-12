Volley B1/F e B2/F – Libellula non riesce a fermare la corsa di Volano, stop casalingo anche per Alba

Non sorride alle formazioni cuneesi l’ottava giornata della Serie B femminile di pallavolo. Sia Libellula Banca CRS in B1 che L’Alba Volley in B2 si vedono sconfitte a domicilio e devono quindi rallentare nella ricerca dei rispettivi obiettivi.

Da un lato, la Libellula Banca CRS non riesce a sovvertire i favori del pronostico nella sfida casalinga alla Rothoblaas Volano, compagine con un organico da categoria superiore che si impone in tre set. Nonostante il divario, però, le braidesi disputano una partita di carattere e lasciano strada alle avversarie nei primi due set solamente con il minimo scarto, giocando alla pari per larghi tratti. Più a favore delle trentine la terza frazione, un 18-25 che non lascia spazio a interpretazioni e consegna alle ospiti i tre punti in palio.

Alle ragazze di coach Barisciani resta comunque la soddisfazione di aver messo in grande difficoltà un sestetto blasonato come quello di Volano, anche se le prime posizioni della classifica ora sono più distanti. Libellula scenderà in campo nel prossimo turno a Trento, ospite della Trentino Energie Arg. che dopo otto giornate si trova al terzultimo posto in classifica a quota 6.

Per quanto riguarda la Serie B2, non riesce a conquistare punti L’Alba Volley nella sfida casalinga alle milanesi della MTV Guffanti Group. Le due squadre si scambiano parziali molto netti in apertura (19-25, 25-18), ma l’equilibrio non si vede più nelle successive frazioni: le ospiti mantengono il controllo delle operazioni e si portano a casa i tre punti. Segnali in ogni modo incoraggianti dalle padrone di casa, che pur prive di una giocatrice di peso come Ester Gallina riescono a confrontarsi con le potenti avversarie.

Alba rimane così intruppata nel gruppone di centro classifica, con il Girone A del campionato al momento molto confuso: dopo le prime quattro c’è già un buco di 7 punti, e a seguire le compagini dalla quinta alla dodicesima posizione sono compatte in un margine di soli 4 punti. All’interno di questo “ingorgo” sono presenti anche le giovani del Club 76 Fenera Chieri, prossime avversarie delle ragazze albesi.

SERIE B1, GIRONE A – GIORNATA 8 (30/11)

Sim Immobiliare Novara – Trentino Energie Arg. 3-2

Capo D’Orso Palau – Savis Vol-Ley Academy 1-3

Mts Tecnicaer Santena – Volley Parella Torino 3-1

Libellula Banca CRS – Rothoblaas Volano 0-3

G.S. Fo.Co.L Volley Legnano – Clericiauto Cabiate 3-0

Pall. Don Colleoni – Volley Academy V&V 3-0

GSO Villa Cortese – Club Italia 3-1

SERIE B1, GIRONE A – CLASSIFICA

GSO Villa Cortese 22 Rothoblaas Volano 21 Capo D’Orso Palau 17 Mts Tecnicaer Santena 17 Savis Vol-Ley Academy 17 Libellula Banca CRS 13 Club Italia 11 Sim Immobiliare Novara 11 G.S. Fo.Co.L Volley Legnano 10 Clericiauto Cabiate 10 Volley Parella Torino 9 Trentino Energie Arg. 6 Pall. Don Colleoni 4 Volley Academy V&V 0

SERIE B1, GIRONE A – GIORNATA 9 (7/12)

Trentino Energie Arg. – Libellula Banca CRS

Savis Vol-Ley Academy – Sim Immobiliare Novara

Volley Parella Torino – Capo D’Orso Palau

Club Italia – Mts Tecnicaer Santena

Clericiauto Cabiate – Pall. Don Colleoni

Rothoblaas Volano – G.S. Fo.Co.L Volley Legnano

Volley Academy V&V – GSO Villa Cortese

SERIE B2, GIRONE A – GIORNATA 8 (30/11)

Lilliput Pallavolo – Acrobatica Group Alessandria 1-3

G.S. Cagliero – Viscontini Tea Consulting 0-3

CUS Torino – Igor Volley Trecate 3-1

Ascot Moncalieri Toplay – Club 76 Fenera Chieri 3-0

L’Alba Volley – MTV Guffanti Group 1-3

Bonprix Teamvolley – CUS Pavia 3-1

Tecnilux Pavia – Pallavolo Florens 1-3

SERIE B2, GIRONE A – CLASSIFICA

Ascot Moncalieri Toplay 24 Acrobatica Group Alessandria 23 Pallavolo Florens 22 CUS Torino 18 Viscontini Tea Consulting 11 Bonprix Teamvolley 11 MTV Guffanti Group 11 L’Alba Volley 10 CUS Pavia 10 Tecnilux Pavia 9 Club 76 Fenera Chieri 8 Lilliput Pallavolo 7 G.S. Cagliero 4 Igor Volley Trecate 0

SERIE B2, GIRONE A – GIORNATA 9 (7/12)

Acrobatica Group Alessandria – Ascot Moncalieri Toplay

Viscontini Tea Consulting – Lilliput Pallavolo

Igor Volley Trecate – G.S. Cagliero

Pallavolo Florens – CUS Torino

MTV Guffanti Group – Bonprix Teamvolley

Club 76 Fenera Chieri – L’Alba Volley

CUS Pavia – Tecnilux Pavia