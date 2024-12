Giornata internazionale delle persone con disabilità: l’impegno della Regione Piemonte

Istruzione, lavoro e formazione e orientamento: un Piemonte che non lascia indietro nessuno. In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, la Regione Piemonte conferma il suo impegno per favorire l’inclusione scolastica e lavorativa, ponendo al centro le persone con disabilità e i loro diritti. Mai prima d’ora sul nostro territorio erano state stanziate così tante risorse per dare vita a una società finalmente inclusiva.

Fondo regionale Lavoro e Disabilità: quadruplicate le risorse

Negli ultimi anni, sotto la guida dell’assessore Elena Chiorino, il Fondo Regionale Lavoro e Disabilità è stato significativamente potenziato, passando da uno stanziamento di 20 milioni di euro del triennio 2016-2018 agli attuali 78,8 milioni di euro. Queste risorse sono state destinate a finanziare progetti concreti per l’inserimento lavorativo, il supporto all’autonomia personale e l’accompagnamento individualizzato verso il mondo del lavoro.

Tra le principali misure: il buono servizi lavoro (13 milioni di euro investiti per 5.503 persone coinvolte e 1.271 contratti stabili attivati) e gli interventi per le imprese (21,8 milioni di euro).

Ammontano invece a 2,2 milioni di euro i fondi investiti per il progetto Percorsi#Possibile, Percorsi Trasversali per le Competenze e l’Orientamento, un progetto che coinvolge 70 scuole e avvierà 570 percorsi personalizzati, con l’obiettivo di favorire la partecipazione dei giovani alle esperienze di raccordo scuola-lavoro e alla vita sociale e collettiva.

Sostegno all’inclusione scolastica: cosa è stato fatto

Sul fronte scolastico, la Regione Piemonte ha intensificato gli interventi per favorire una piena inclusione degli studenti con disabilità, sostenendo attività di supporto personalizzato, il potenziamento della formazione per i docenti e l’acquisto di strumenti tecnologici che facilitano l’apprendimento. Spiccano i 9,5 milioni di euro investiti dalla Regione per l’assistenza all’autonomia e comunicazione degli studenti in condizione di disabilità (di cui 5 milioni per garantire il trasporto degli alunni).

In tema di borse di studio, per gli studenti con una disabilità superiore al 66% solo nell’anno accademico 2023/2024 sono state assegnate 177 borse di studio, per un valore comprensivo di 1,3 milioni di euro. La Regione ha inoltre attivato per la prima volta un contributo straordinario a studenti con disabilità compresa tra il 46% e il 66%: ne hanno beneficiato 29 studenti, per un importo complessivo di 180.000 euro.

Per favorire l’inclusione degli studenti sordi attraverso il bilinguismo italiano/LIS, invece, la Regione piemonte ha finanziato dal 2020 a oggi 49 progetti per un totale di una cifra di poco inferiore a 1,3 milioni di euro. Nell’anno scolastico 2024/2025 i progetti sono in fase di valutazione, con 25 istanze presentate.

Formazione professionale: 10 milioni di euro investiti

Relativamente all’offerta formativa di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) vengono finanziati annualmente oltre 1.200 interventi di sostegno per l’inclusione di allievi con disabilità, Esigenze Educative Speciali (E.E.S.) e BES con svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale certificati. Le risorse impiegate per il sostegni degli allievi con disabilita ammontano a circa 4,5 milioni di euro.

Per quanto riguarda gli “Interventi per l’inclusione socio-lavorativa di soggetti vulnerabili” nel triennio 2021/2024 sono stati stanziati per la realizzazione di percorsi formativi rivolti alle persone con disabilità 5,4 milioni di euro l’anno a valere sul Fondo regionale per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità. Mediamente sono stati attivati ogni anno 120 corsi di formazione rivolti a 900 persone con disabilità.

Chiorino: “La disabilità non sia un ostacolo per chi cerca il posto giusto nel mondo del lavoro”

“La disabilità non può e non deve essere un ostacolo per chi cerca il giusto posto nel mondo del lavoro. Come Regione Piemonte diamo pari opportunità di accesso ai percorsi occupazionali e la massima inclusione per raggiungere l’indipendenza che solo la dignità del lavoro può offrire” ha spiegato Elena Chiorino, vicepresidente e assessore all’Istruzione e Merito, Lavoro e Formazione della Regione Piemonte. “Abbiamo fatto passi significativi per sostenere le persone con disabilità, ma questi risultati sono un punto di partenza: continueremo a lavorare per abbattere le barriere che ancora ostacolano l’inclusione, con l’obiettivo di costruire una società che sappia davvero riconoscere la forza e il talento di ogni persona” ha concluso Chiorino.

