Volley A3/M: il ritorno di Marco Spagnol a Savigliano

A volte ritornano! Il Monge-Gerbaudo Savigliano è lieto di annunciare il gradito ritorno in biancoblu di Marco Spagnol, che da domani, martedì 3 dicembre, si aggregherà al gruppo allenato da coach Michele Bulleri.

Opposto classe 2000, “Spago” ha già difeso i colori saviglianesi nella stagione 2022/23, guidando a suon di punti (470 complessivi) il Monge-Gerbaudo a uno storico quarto posto nella Serie A3 Credem Banca. Veneto originario di Montebelluna, in provincia di Treviso, Marco nelle ultime due stagioni ha vestito le maglie di Modica (lo scorso anno) e Reggio Calabria (in questi primi mesi di 2024/25), sempre in Serie A3, mentre prima dell’avventura a Savigliano aveva difeso i colori de La Piave (Serie D), Volley Trevisi (Serie B), Ferrara (Serie B) e Bologna (tra Serie B e Serie A3). In totale, dal 2021/22 ad oggi, vanta 82 presenze e 1350 punti totali messi a referto nella terza serie nazionale.

È il Direttore sportivo biancoblu Corrado Caula a spiegare la scelta di “riaccogliere” Spagnol: “Quando sono venuto a conoscenza del fatto che Marco aveva terminato il suo percorso sportivo alla Domotek Volley Reggio Calabria, mi sono subito confrontato con gli altri membri della dirigenza e siamo giunti presto alla conclusione che fosse un’occasione da cogliere. Spagnol ha già vestito la nostra maglia ottenendo risultati importanti e, al netto del fatto che fin qui la squadra, seppur con qualche alto e basso, si è ben destreggiata in questo difficile campionato, abbiamo ritenuto che la sua conoscenza della piazza e la sua esperienza potessero fare al caso nostro. Il suo contributo potrà essere importante all’interno di un roster già di alto livello”.

“Cosa mi ha spinto a dire di sì? Il fatto che, conoscendo l’ambiente, ritengo Savigliano il contesto più adatto per me per riprendere il passo dopo un avvio a rilento. Mi sono confrontato con la società e con i ragazzi e c’è la stessa voglia di dimostrare che si possa fare di più e ambire alle zone alte della classifica, cosa che mi impegnerò per aiutare a raggiungere. Questo periodo lontano da Savigliano è stato un anno e un paio di mesi molto formativo. Mi ha cresciuto soprattutto dal punto di vista personale, questo mi ha permesso di diventare anche un giocatore un po’ più “maturo” e con un bagaglio di esperienze che sicuramente mi potrà tornare utile nell’arco della stagione” – le prime parole di un entusiasta Spagnol.

