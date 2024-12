Prima Categoria – Marene bestia nera del Valle Po, il Salice vince e vola a +4!

Molte le sorprese in questo fine settimana valido per la tredicesima giornata del campionato di Prima Categoria Girone F.

Vince ed allunga in vetta il Salice che sconfigge per 3-2 il Valvermenagna grazie alla doppietta di Corti ed il centro di Riviera, rendendo vani i gol biancoverdi di Carletto e Gribaudo. Scivola, dunque, a -4 dalla prima posizione il Valle Po che incassa la seconda sconfitta, compresa quella di Coppa Piemonte, sul campo del Marene. I padroni di casa si impongono per 2-1 con le marcature di Capocchia e Bosio mentre agli ospiti non basta il gol di Dematteis.

Aggancia il secondo posto il Valle Varaita che spazza via il Piazza con un netto 5-2 figlio dei centri di Bertola (doppietta), Ristagno, Mollaj e Peyracchia mentre ai monregalesi non sufficienti i gol di Marengo e Mfuka. Va al Sant’Albano Stura l’atteso match con l’Area Calcio Alba Roero, sconfitto per 1-2 con un autogol ed il centro del solito Unia. Una tripletta di Fenoglio, invece, regala i tre punti all’Azzurra sul Murazzo a cui non basta Di Biase.

Chiudono il palinsesto le vittorie all’inglese di Bisalta, Polisportiva San Rocco Castagnaretta e San Benigno che sconfiggono rispettivamente Ama Brenta Ceva (0-2, Fofana e Lombardo), Tre Valli (2-0, Durando e Delpero) e Stella Maris (0-2 Pistoi e Traore).