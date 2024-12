Basket C/M: Savigliano espugna Vado Ligure

Non sarà stata la solita Cogal abituata a viaggiare tra gli 80 e i 90 punti, ma quella scesa in campo sabato sera in liguria è una squadra compatta ed efficace che già con il terzo periodo aveva scritto la parola fine sulla sfida nonostante alcune defezioni importanti e recuperi ancoro in corso. «Con Giraudo in tribuna, Baruzzo praticamente non sceso in campo e Amateis ancora acciaccato da inizio stagione, siamo riusciti comunque a girare molto bene con il roster a disposizione. Bene aver ritrovato Lamia dopo l’assenza della scorsa settimana».

La partita si mette subito sui binari giusti per i saviglianesi che nel primo quarto si portano subito in vantaggio di 10 punti salvo poi incepparsi e trovare poca continuità nei secondi dieci minuti. Nello spogliatoio Siclari tocca però i tasti giusti e la squadra torna a girare alla grande: è qui che svolta la sfida. I biancorossi si affidano all’estro di Allen Agbogan e alla concretezza dei lunghi Bonatti e Gioda per mettere a referto 33 punti, mentre in difesa blindano l’area contenendo i locali al di sotto della doppia cifra nel parziale. Savigliano si issa a quota +30 e il quarto periodo diventa solamente una formalità. Le Pantere staccano e segnano solamente cinque punti, ma ormai la vittoria è in tasca e, secondo coach Siclari “l’ultimo quarto non fa testo“.

«Abbiamo trovato due punti su un campo ostico e l’abbiamo fatto usando grande lucidità anche di fronte ad alcune assenze. È stata una partita in cui in generale si è segnato poco e quindi realizzare un parziale come quello registrato nel terzo periodo è stato fondamentale – il commento dell’allenatore biancorosso -. Ora ci aspetta Don Bosco Livorno, di fatto una under 19 arricchita da alcuni membri di esperienza; una sfida da non sottovalutare». L’appuntamento è al PalaFerrua sabato 7 dicembre alle 21.15.

AZIMUT VADO LIGURE 53 – COGAL SAVIGLIANO 74

14-24, 16-12, 9-33, 14-5

Savigliano: Romerio 15, Carena 5, Bonatti 14, Baruzzo, Agbogan 6, Abrate 7, Lamia 5, Di Maria M., Corradini, Giorsino 2, Amateis, Gioda 20. All.: Siclari

c.s.