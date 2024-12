Fondo – Coppa Italia: Martino Carollo domina a Santa Caterina

C’è tanto Piemonte a Santa Caterina, dove è in corso di svolgimento la seconda tappa della Coppa Italia Rode. Uno straordinario Martino Carollo si aggiudica la vittoria nella 10km a skating tra i senior; Beatrice Laurent vince tra le Juniores. In una bellissima giornata di sole, la pista tirata a lucido e perfettamente innevata, il cuneese delle Fiamme Oro ha chiuso con il tempo di 26:25.3 lasciandosi alle spalle, con un distacco di 6”5, Giovanni Ticcò (Fiamme Oro) e Martin Coradazzi (Esercito) che ha chiuso con un ritardo di 29”4 dal piemontese.

Completano le prime 5 posizioni i due atleti del centro sportivo Esercito, Fabrizio Poli ed Andrea Zorzi, a +57.9 e a +59.6 da Carollo. Buon 10° posto per Davide Ghio (Fiamme Gialle) che chiude a 1’22.4 dalla vetta. Al femminile ha la meglio Maria Gismondi (Fiamme Oro), che nonostante nei giorni scorsi si fosse procurata una distorsione al pollice della mano sinistra, è riuscita comunque a salire sul gradino più alto del podio con un timing di 30:59.7; dietro di lei Stefania Corradini (SottoZero) e Veronica Silvestri (Fiamme Gialle) a +16.9 e +41.5 dal miglior tempo.

Quarta e quinta posizione per Iris De Martin Pinter (Carabinieri) e Nadine Laurent (Fiamme Oro), entrambe ad oltre un minuto da Gismondi. Tra le Juniores, bellissima prestazione dell’atleta di Pragelato Beatrice Laurent: l’atleta delle Fiamme Gialle non ha rivali sulla pista di Santa Caterina facendo letteralmente il vuoto davanti a Marie Schwitzer (Carabinieri) per 42″3 e Gemma Nani (Valmalenco) per 2’02″0. Buona la prestazione di Lucia Delfino (Valle Stura), classe 2009, che chiude al 9° posto. 44° posto per Olivero Chiara (Valle Maira).

Successo al maschile per Federico Pozzi (Fiamme Oro) con il tempo di 27.22.8, seconda e terza piazza per Daniel Pedranzini (Fiamme Gialle) e Marco Pinzani (Fiamme Gialle), a +3 e +31.2 dal vincitore. Il primo piemontese è il classe 2006 Alessio Romano (Carabinieri) che chiude al 13° posto; Edoardo Forneris (Esercito) chiude al 24°, mentre Giacomo Barale (Valle Stura) è 29°. Gabriele Norbiato (Alpi Marittime) e Leonardo Brondello (Valle Stura) chiudono rispettivamente al 54° e 67° posto.

