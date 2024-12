Cuneo Città Alpina si prepara a celebrare la Giornata Internazionale della Montagna

La Giornata Internazionale della Montagna è stata istituita dalle Nazioni Unite nel 2003 e, da allora, viene celebrata l’11 dicembre di ogni anno. Il suo scopo è evidenziare l’importanza della montagna per la salute del pianeta e promuovere la varietà delle sue culture. Cuneo, che quest’anno è stata designata Città Alpina, ha preparato un calendario di iniziative per onorare l’evento, in programma da lunedì 9 a sabato 14 dicembre. “Quest’anno siamo riusciti ad aggregare numerose iniziative provenienti da associazioni ed enti del territorio aventi come filo conduttore la montagna – dichiara Sara Tomatis, assessora alla Metro Montagna del Comune di Cuneo –. Sono molto soddisfatta del lavoro svolto negli ultimi anni, che ha portato la città a riscoprire il profondo legame con le sue vallate. Il CAI e il Soccorso Alpino sono parte integrante di questo percorso. Quest’anno, oltre a onorare la Giornata Internazionale della Montagna, festeggiamo anche i 150 anni della Sezione del CAI di Cuneo e i settant’anni del Soccorso Alpino”.

Nella preparazione del programma è stata dedicata particolare attenzione agli incontri letterari, che sono stati inseriti sotto l’egida del festival “Leggere le montagne”, promosso dalla Convenzione delle Alpi. Un’iniziativa che permette di avvicinare gli amanti dei libri, gli autori e gli alpinisti, dando loro l’occasione di dialogare e confrontarsi sul significato, la portata e l’impatto della letteratura alpina. Il primo appuntamento è in programma lunedì 9 dicembre, alle 18, all’Open Baladin, dove Cinzia Dutto presenterà il libro “La tua stagione”, dedicato a quattro donne che, con l’aiuto della montagna “ce l’hanno fatta”. La rassegna letteraria proseguirà mercoledì 11, alle 18, nel Salone d’Onore del Comune di Cuneo. Nell’occasione verrà presentata l’edizione speciale del libro “Montagne Nostre”, firmato dalla sezione del CAI di Cuneo, che quest’anno festeggia 150 anni di attività. Per quest’ultimo motivo, a partire da mercoledì 11 e fino a venerdì 13, la Torre Civica di via Roma sarà illuminata con il logo del Club Alpino Italiano. Nel corso dell’incontro verranno anche festeggiati i settant’anni del Soccorso Alpino. In serata spazio alla musica: alle 20.30, in sala San Giovanni, è in programma il concerto del gruppo corale “La Baita”, che intratterrà il pubblico con canti popolari delle vallate cuneesi.

La serata di giovedì 12 sarà dedicata alla settima arte. Alle 21, al Cinema Monviso, verrà proiettato in anteprima nazionale (insieme a Biella n.d.r.) il nuovo film di Eliza Kubarska “L’ultima spedizione”. Si tratta di un documentario dedicato a Wanda Rutkiewicz, l’alpinista polacca morta nel 1992 sul Kangchenjunga mentre cercava di scalare il suo nono ottomila. La Rutkiewicz fu la prima donna a salire sul K2 senza ossigeno.

Venerdì 13 torna “Leggere le montagne” con la presentazione del libro dell’antropologa alpina Valentina Porcellana “In montagna non ci sono alberi”: un racconto di come chi vive la montagna abbia saputo rispondere ai cambiamenti e alle sfide legate alle trasformazioni globali e ai bisogni del territorio. L’appuntamento è alle 18 nel Salone d’Onore del Municipio. L’autrice dialogherà con Matteo Rivoira, professore ordinario di Linguistica italiana all’Università di Torino. Nel medesimo luogo, alle 20.30, si svolgerà un convegno di presentazione delle attività 2025 dell’associazione “La Compagnia del Buon Cammino”. Il sodalizio, nato nel 1996, mette da sempre al centro della sua azione la montagna e la sua valorizzazione. Si chiuderà sabato 15 alla Casa del Fiume con l’incontro “Aromi sotto l’albero”, un laboratorio per ragazzi e adulti sulle erbe aromatiche, organizzato dal Parco Fluviale.

La mostra “Con ai piedi un paio di sci”

Da lunedì 9 a sabato 14 sarà visitabile presso il CDT di largo Barale la mostra “Con ai piedi un paio di sci”, organizzata dall’Istituto Storico della Resistenza. In questa esposizione verranno presentati 32 manifesti tratti dall’archivio dell’ex Ente Provinciale del Turismo di Cuneo. Si tratta del materiale utilizzato in allora per pubblicizzare le attrattive della montagna cuneese a partire dal 1946 fino agli anni Ottanta. I manifesti sono di grande interesse dal punto di vista grafico (i più vecchi portano la firma, tra gli altri, di Carlo Prandoni) e per comprendere come la montagna venisse percepita e proposta ai turisti che sperava di attrarre. Le stampe sono inoltre una fonte storica importante per documentare i paesaggi, oggi modificati. La mostra sarà aperta dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18 da lunedì 9 a giovedì 12. Venerdì 13 solo al mattino (8-12.30) e sabato 14 previa prenotazione.

Per informazioni

Per informazioni sugli eventi proposti per la Giornata Internazionale della Montagna è possibile contattare l’ufficio Sport del Comune di Cuneo (alla mail [email protected] o, telefonicamente, ai numeri 0171.444.292 e 0171.444.274). All’organizzazione dell’evento hanno collaborato il Parco Fluviale Gesso e Stura, Il CAI di Cuneo, Leggere le montagne e lo Europe Direct Cuneo Piemonte Area Sud Ovest.

Il programma

Lunedì 9 dicembre

Ore 18 – Open Baladin (piazza Foro Boario 2)

La tua stagione – presentazione del libro di Cinzia Dutto

La storia di quattro donne, i cui destini si incrociano senza saperlo. Sarà la montagna a legarle, l’unico luogo in cui si poteva ambientare questa vicenda, semplice e grande allo stesso tempo. Alla presentazione sarà legato un aperitivo che prevede la “contaminazione” con ingredienti di montagna.

Mercoledì 11 dicembre

Ore 18 – Salone d’Onore del Comune di Cuneo (Palazzo Municipale, via Roma 28)

Edizione speciale di “Montagne nostre” – presentazione del libro firmato dal CAI

Preistoria, architettura, geologia, botanica, sport, etnologia e tanto altro ancora nei saggi di quindici esperti. Il tutto corredato da tavole a colori e illustrazioni. Tutto questo nell’edizione speciale di “Montagne nostre”, curata dal CAI di Cuneo, che quest’anno celebra i suoi 150 anni di attività.

Ore 20.30 – Sala San Giovanni (via Roma 4)

Concerto del gruppo corale La Baita

Fondato nel 1950, il gruppo ha alle spalle una tradizione di ricerca dei canti polari nelle vallate del Cuneese. I loro brani sono uno squarcio sulla vita del passato. Nell’occasione, oltre a onorare la Giornata Internazionale della Montagna, verranno celebrati i 150 anni della sezione locale del CAI.

Giovedì 12 dicembre

Ore 21 – Cinema Monviso (via XX Settembre 14)

L’ultima spedizione – proiezione del film di Eliza Kubarska

Un documentario dedicato a Wanda Rutkiewicz, l’alpinista polacca morta nel 1992 sul Kangchenjunga mentre cercava di scalare il suo nono ottomila. Fu la prima donna a salire sul K2 senza ossigeno. Ingresso a 6 euro, 4 euro il ridotto. Film patrocinato dal CAI nazionale, in anteprima nazionale (insieme a Biella).

Venerdì 13 dicembre

Ore 18 – Salone d’Onore del Comune di Cuneo (Palazzo Municipale, via Roma 28)

In montagna non ci sono alberi. Esperienze di antropologia alpina – presentazione del libro di Valentina Porcellana

Nel libro di Valentina Porcellana – antropologa e docente presso il dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università della Valle d’Aosta – il racconto di come chi vive la montagna ha saputo rispondere alle sfide delle trasformazioni globali e ai nuovi bisogni del territorio. L’autrice dialoga con Matteo Rivoira, professore ordinario di Linguistica italiana all’Università di Torino.

Ore 20.30 – Salone d’Onore del Comune di Cuneo (Palazzo Municipale, via Roma 28)

La Compagnia del Buon Cammino

Convegno di presentazione delle attività dell’associazione che dal 1996 mette al centro la montagna e la sua valorizzazione.

Sabato 14 dicembre

Ore 15 – Casa del Fiume (piazzale Walther Cavallera 19)

Balsamicamente – Aromi sotto l’albero