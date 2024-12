Calcio a 5 Serie A2 Élite: terza vittoria di fila per l’Elledì

Arriva la terza vittoria consecutiva nel campionato di Serie A2 Élite per la formazione maschile di futsal. A Caramagna Piemonte, i padroni di casa vincono 3-2 con la Futsal Cesena.

LA PARTITA L’avvio del nono turno è subito frizzante con le due squadre che si sfidano senza risparmiarsi con i due estremi difensori assoluti protagonisti. A sbloccare la sfida e chiudere la prima frazione in vantaggio è l’Elledì FC con il centro di Dos Santos (1-0). Dopo l’intervallo, la formazione di Osimani riesce a portarsi sull’1-1 grazie ad Osimani.

I padroni di casa, spinti dal solito grande pubblico, si riportano per la seconda volta in avanti con una perla del capocannoniere del campionato Cerbone (2-1). Montalti abbandona la sua zona di competenza e scrive il 2-2, ma nel finale capitan Oanea chiude i giochi con il definitivo 3-2. L’Elledì FC sale a quota 19 punti in campionato e si prepara alla super sfida con il Saviatesta Mantova di venerdì 6 dicembre.

Elledì FC – Futsal Cesena 3-2

Reti: Dos Santos, Cerbone e Oanea (Elledì); Er Raissouni e Montalti (Cesena)

