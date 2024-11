Volley A2/F – La Bam Mondovì ospite di Castelfranco Pisa cerca i primi punti in trasferta della stagione

La giornata di gioco numero otto per la Serie A2 femminile di pallavolo ha detto bene alla Bam Mondovì, grazie al successo (il primo stagionale) in cinque set su Imola. La formazione allenata da coach Claudio Basso è ora chiamata a sbloccarsi anche in trasferta e domani può tentarci in uno scontro diretto per la salvezza ospite della Fgl-Zuma Castelfranco Pisa.

La squadra toscana ha ottenuto la promozione dalla B1 e al momento ha raccolto quattro punti in otto uscite: si trova dunque due sole lunghezze davanti alle monregalesi. A guidare Castelfranco c’è un’icona della pallavolo italiana come Marco Bracci, e nel roster sono presenti due ex “Pumine”: si tratta della centrale Alessandra Colzi e del libero, nonché ex capitano, Veronica Bisconti. La squadra gioca le sue partite casalinghe a Santa Croce sull’Arno, nel palazzetto della locale ex squadra di A2 maschile.

In casa Mondovì c’è grande soddisfazione per il successo ottenuto la scorsa domenica, ottenuto per di più senza brillare particolarmente e incappando ancora in alcune riprese nei soliti errori. I primi punti portati a casa potrebbero anche aver sbloccato il “Puma”, che ora non deve più giocare con l’ingombrante peso dello zero alla casella “punti in classifica”.

La serie A2 femminile affronta in questa settimana l’ultima giornata del girone di andata, con due delle cinque partite in programma già disputate. Il 13 novembre la Valsabbina Millenium Brescia si era sbarazzata con facilità e in tre rapidissimi set della Volleyball Casalmaggiore, mentre ieri sera la Clai Imola Volley ha regolato con le medesime modalità una incerottatissima Orocash Picco Lecco.

SERIE A2 FEMMINILE, GIRONE A – GIORNATA 9 (1/12)

Volleyball Casalmaggiore – Valsabbina Millenium Brescia 0-3 (giocata il 13/11)

Clai Imola Volley – Orocash Picco Lecco 3-0

Omag-Mt San Giovanni In M.No – Akademia Sant’Anna Messina

Fgl-Zuma Castelfranco Pisa – Bam Mondovì

C.B.L. Costa Volpino – Cbf Balducci Hr Macerata

SERIE A2 FEMMINILE, GIRONE A – CLASSIFICA