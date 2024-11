Bocce: l’Auxilium Saluzzo elimina la Perosina in Coppa Italia

Ancora un spumeggiante fine settimana, per la Bocciofila Auxilium Saluzzo. Nella specialità volo, negli ottavi di finale di Coppa Italia, l’Auxilium Bertolotto Porte Saluzzo, davanti al pubblico amico, elimina la Perosina Boulenciel, fresca del titolo europeo di club, conquistato in Croazia, ad inizio novembre. La compagine saluzzese, guidata dal diesse Paolo Costa, con una perfetta condotta di gara, ha sconfitto per 4 a 2 il team avversario, del diesse Carlo Pastre. Grazie a questo importante successo, l’Auxilium Bertolotto Porte Saluzzo, vola alla fase finale nazionale (otto formazioni qualificate), che si terrà in Veneto, a Noventa, con il club saluzzese, inserito nella poule 1, con Noventa, Brb Ivrea e Dolada.

Nel prossimo fine settimana, in occasione dei campionati assoluti, che si terranno a San Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna, negli under 18 del tiro progressivo, in campo Francesco Costa e Matteo Macario. Per la specialità petanque, sempre in occasione dei campionati italiani assoluti, per il sodalizio saluzzese, saranno presenti, nella competizione del tiro di precisione, Fabio Brondino e Laura Trova.

Nel torneo notturno, che si è tenuto a Savigliano, presso la Vita Nova, nei quarti di finale, eliminati Parizia Simona Boggero e Nicolò Moine. Il sodalizio saluzzese, ha un nuovo presidente: è Pieraldo Moine, che succede a Pietro Fornetti. Completano, il direttivo del club saluzzese, i due vice presidenti, Michela Perassi e Franco Vottero, il segretario Alberto Barale, il direttore sportivo Paolo Costa, ed i consiglieri Corrado e Davide Caporgno, Simone Aiassa e Michele Pettavino.