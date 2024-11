Volley B1/F e B2/F – Alba, una bella prestazione a Vigevano; cinque set condannano Libellula a Torino

La settima giornata della Serie B femminile di pallavolo porta alle due compagini cuneesi, L’Alba Volley e Libellula Banca CRS, due sconfitte, diverse nella misura e soprattutto nel contesto in cui sono maturate.

Si sapeva che, e stiamo parlando di Serie B2, L’Alba Volley sarebbe stata impegnata in una sfida piuttosto complicata a Vigevano, casa della Pallavolo Florens. Il sestetto pavese è stato costruito con ambizione e per puntare alla promozione, ma ciò non ha spaventato le ragazze di coach Ficarra, abili a rimanere in partita per tre set prima di cedere il quarto e definitivo parziale in maniera più netta. Segnali dunque positivi dalle albesi, le quali nella prossima giornata torneranno in casa per confrontarsi con un’altra compagine di metà classifica, la MTV Guffanti Group.

In questo girone prosegue la lotta a tre in testa, con la già citata Pallavolo Florens che mantiene il ritmo di chi le sta intorno grazie ai tre punti conquistati. Insieme a lei si trovano Ascot Moncalieri Toplay (abile ad approfittare del turno favorevole in casa della Igor Volley Trecate) e Acrobatica Group Alessandria (che invece ha dovuto ricorrere a quattro set per sconfiggere il giovane G.S. Cagliero).

Rapido passaggio alla Serie B1 per parlare della Libellula Banca CRS, caduta al tiebreak in casa del Volley Parella Torino. In una sfida condita da tanti ex sia fra gli staff che fra le giocatrici, le braidesi sono brave a conquistare il primo set ma le padrone di casa non sono da meno e ribaltano la situazione portandosi sul 2-1. Libellula ha allora un guizzo che le permette di conquistare la quarta frazione con ampio margine, che ovviamente vale il quinto set. Lì le torinesi si ritrovano ed hanno ragione delle avversarie con il punteggio netto di 15-8.

Anche in questo campionato la vetta della classifica non vede particolari scossoni, con le prime tre della classe che vincono da tre punti e mantengono un minimo margine sulle inseguitrici. La compagine trentina della Rothoblaas Volano, attualmente seconda, sarà la prossima avversaria di Cicogna e compagne nella sfida in programma sabato alle ore 20:15 a Bra.

SERIE B1, GIRONE A – GIORNATA 7 (23/11)

Sim Immobiliare Novara – GSO Villa Cortese 1-3

Trentino Energie Arg. – Capo D’Orso Palau 0-3

Savis Vol-Ley Academy – Mts Tecnicaer Santena 1-3

Volley Parella Torino – Libellula Banca CRS 3-2

Volley Academy V&V – Clericiauto Cabiate 0-3

Club Italia – G.S. Fo.Co.L Volley Legnano 1-3

Rothoblaas Volano – Pall. Don Colleoni 3-1

SERIE B1, GIRONE A – CLASSIFICA

GSO Villa Cortese 19 Rothoblaas Volano 18 Capo D’Orso Palau 17 Mts Tecnicaer Santena 14 Savis Vol-Ley Academy 14 Libellula Banca CRS 13 Club Italia 11 Clericiauto Cabiate 10 Sim Immobiliare Novara 9 Volley Parella Torino 9 G.S. Fo.Co.L Volley Legnano 7 Trentino Energie Arg. 5 Pall. Don Colleoni 1 Volley Academy V&V 0

SERIE B1, GIRONE A – GIORNATA 8 (30/11)

Sim Immobiliare Novara – Trentino Energie Arg.

Capo D’Orso Palau – Savis Vol-Ley Academy

Mts Tecnicaer Santena – Volley Parella Torino

Libellula Banca CRS – Rothoblaas Volano

G.S. Fo.Co.L Volley Legnano – Clericiauto Cabiate

Pall. Don Colleoni – Volley Academy V&V

GSO Villa Cortese – Club Italia

SERIE B2, GIRONE A – GIORNATA 7 (23/11)

Lilliput Pallavolo – Tecnilux Pavia 2-3

Acrobatica Group Alessandria – G.S. Cagliero 3-1

Viscontini Tea Consulting – CUS Torino 1-3

Igor Volley Trecate – Ascot Moncalieri Toplay 0-3

CUS Pavia – MTV Guffanti Group 3-1

Pallavolo Florens – L’Alba Volley 3-1

Club 76 Fenera Chieri – Bonprix Teamvolley 3-1

SERIE B2, GIRONE A – CLASSIFICA

Ascot Moncalieri Toplay 21 Acrobatica Group Alessandria 20 Pallavolo Florens 19 CUS Torino 15 L’Alba Volley 10 CUS Pavia 10 Tecnilux Pavia 9 Viscontini Tea Consulting 8 Bonprix Teamvolley 8 MTV Guffanti Group 8 Club 76 Fenera Chieri 8 Lilliput Pallavolo 7 G.S. Cagliero 4 Igor Volley Trecate 0

SERIE B2, GIRONE A – GIORNATA 8 (30/11)

Lilliput Pallavolo – Acrobatica Group Alessandria

G.S. Cagliero – Viscontini Tea Consulting

CUS Torino – Igor Volley Trecate

Ascot Moncalieri Toplay – Club 76 Fenera Chieri

L’Alba Volley – MTV Guffanti Group

Bonprix Teamvolley – CUS Pavia

Tecnilux Pavia – Pallavolo Florens