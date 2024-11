Basket C/M: Savigliano vince ed è prima in solitaria

Vittoria e primo posto solitario in vetta alla classifica, la domenica della Cogal Savigliano non poteva regalare più soddisfazioni nonostante una settimana molto turbolenta per alcune defezioni che hanno reso più complicato allenarsi ai soliti ritmi. Contro una delle formazioni del fondo del tabellone le Pantere fanno il loro dovere, sebbene prive di tasselli importanti per il loro gioco, e staccano così Campus Piemonte , caduto malamente sul campo del Cus Torino. Ora solo i biancorossi rimangono imbattuti con 8 successi in altrettante partite.

Serve tempo per sbloccarsi ai ragazzi di coach Siclari che faticano a chiudersi in difesa e sono costretti a dare il massimo nella metà campo offensiva. Il gioco ormai consolidato della Cogal consente ai biancorossi comunque di crearsi un piccolo vantaggio, sugellato dalla tripla di Agbogan sullo scadere. Il secondo quarto si trasforma in un campo da caccia per le soluzioni di Abrate e di un super Romerio da trenta punti a referto che spingono Savigliano oltre la doppia cifra di vantaggio prima di rientare negli spogliatoi per l’intervallo.

Di nuovo in campo le Pantere ammazzano definitivamente la contesa sfornando un parziale decisivo che le spinge oltre ad oltre 20 punti di differenza sui torinesi e da lì in avanti Siclari imposta il pilota automatico, affidando minuti in campo anche alle seconde linee che avranno il gran merito di gestire l’ampio vantaggio raggiunto.

«Abbiamo trovato il canestro in modo fluido e soprattutto con grande continuità e questo ci sta aiutando molto in questo momento, ma c’è ancora da lavorare sulla fase difensiva che a tratti si concede qualche pausa se vogliamo davvero giocarcela fino all’ultimo», il commento dell’allenatore.

La prossima settimana la Cogal sarà impegnata a Vado Ligure, contro la formazione di casa ferma a 4 punti in classifica, sabato 30 novembre alle 18.15.

COGAL SAVIGLIANO 91 – SAN MAURO BASKET 72

28-22, 23-17, 24-19, 16-14

Savigliano: Romerio 30, Carena, Bonatti 4, Baruzzo, Agbogan 12, Abrate 19, Di Maria M., Corradini 3, Giorsino 1, Giraudo, Di Maria L., Gioda 22. All.: Siclari

c.s.