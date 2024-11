Il Denina Pellico Rivoira partecipa alle iniziative per la giornata delle Piccole Medie Imprese

Nella settimana fra il 19 e il 22 novembre, in occasione del PMI Day, la giornata nazionale delle Piccole e Medie imprese giunta alla quindicesima edizione e organizzata dalla Piccola Industria di Confindustria Nazionale in collaborazione con le associazioni territoriali di Confindustria, oltre ottocento studenti provenienti da una decina di scuole superiori del cuneese hanno visitato 23 Piccole Medie imprese operanti sul territorio. L’obiettivo di Confindustria Cuneo è stato quello di “Investire le proprie competenze per collaborare con le piccole e medie imprese del territorio o avviare un proprio progetto imprenditoriale con lo scopo di partecipare in modo attivo alla crescita della provincia di Cuneo”. Gli imprenditori cuneesi, attraverso il Comitato Piccola Industria, hanno proposto un ricco programma di iniziative alle quali ha aderito anche l’Istituto Denina Pellico Rivoira. Mercoledì 20 le classi I e II a indirizzo chimico hanno visitato la Fonti Alta Valle Po S.p.A a Paesana. Commenta la prof.ssa Elena Bollati, fra i docenti accompagnatori: “Ho accompagnato le classi prima e seconda K perché la visita rientra a pieno titolo tra quelle che ho proposta ad integrazione della materia STA (scienze e tecnologie applicate) che si affronta in seconda nell’indirizzo chimico. Dopo una introduzione generale sull’azienda e sullo stabilimento (che è stato in passato un setificio, poi chiuso e ora recuperato), siamo passati alla visita dell’azienda. I ragazzi sono stati indubbiamente soddisfatti e colpiti dall’automatizzazione dei diversi processi industriali. Anche noi insegnanti abbiamo molto apprezzato la visita, l’accoglienza che ci è stata riservata e la professionalità degli accompagnatori”. Sempre il 20 novembre le classi IV F e IV G indirizzo elettrotecnica dell’Itis di Verzuolo sono andate all’azienda Vincenti Officine Srl project & prototypes. Il percorso alla scoperta dell’officina ha permesso di capire come si creano supporti in metallo, per esempio in acciaio inox, in un ambiente pulito e climatizzato, con macchinari tradizionali e moderni, come la grande fresa recentemente installata. Nell’ufficio progettazione il giovane ingegnere responsabile ha illustrato tre prototipi all’avanguardia: una trave di sollevamento e rotazione, una prova di taglio e una cella spettroscopica.

Il 21 le classi III E IV E CAT hanno avuto la possibilità di visitare Costrade Srl a Regione Paschere a Saluzzo, dove gli studenti sono stati accolti da Elena ed Enrico Lovera, proprietari dell’azienda fondata dal padre Franco Lovera, e dall’ingegnere Gabriele Ferrato. I ragazzi hanno visitato due cave, una esaurita e in fase di riempimento e una attiva, e hanno assistito alla presentazione aziendale dove hanno potuto fare tesoro di consigli sul mondo del lavoro.

Le esperienze sono state sicuramente formative in prospettiva di un’applicazione pratica di quanto appreso a scuola e nell’ottica di una cooperazione attiva fra la scuola e le realtà aziendali del territorio.