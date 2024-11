Si presenta l’edizione del 2025 di Creativamente Roero

Creativamente Roero – Residenze d’Artista tra Borghi e Castelli presenta alle comunità dei Comuni coinvolti, Cisterna d’Asti, Piobesi d’Alba, Priocca e San Martino Alfieri, la sua settima edizione dal titolo e tema “In agricoltura”. Partecipano gli artisti invitati in residenza, Laura Ambrosi, Carlo Gloria, Marguerite Kahrl e Bruno Meloni, insieme ai sindaci dei paesi ospitanti.

Nella stessa giornata la proiezione in anteprima del documentario relativo all’edizione 2024 “Bloc-notes. Appunti di viaggio” realizzato da Emanuele Biganzoli con la collaborazione di Alessandro Zocco Pisana, studente dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino.

A rendere ancora più conviviale l’evento, un coffee break a cura della Pro loco di Piobesi d’Alba in collaborazione con i Comuni di Cisterna d’Asti, Priocca e San Martino Alfieri.

IL TEMA DELL’EDIZIONE 2025

In agricoltura

a cura di Patrizia Rossello

Nel mondo dei contadini non si entra senza un chiave di magia.

Carlo Levi

Sin dall’antichità la trasformazione della natura dalla sua forma selvaggia in paesaggio rurale, attraverso metodi nel tempo via via più sofisticati, è stata un’attività necessaria per ottenere i prodotti indispensabili alla sopravvivenza del genere umano.

Il contadino, divenuto agricoltore, da sempre si è posto di fronte al lavoro con l’umile risolutezza di chi è consapevole che tramite la coltura (del resto il termine agricoltura deriva dal latino ager – campo e cultura – coltivazione) può produrre alimenti essenziali alla sfera, per così dire, materiale della vita.

Anche l’arte è sostanziale per la nostra esistenza, nutrimento utile ad appagare ciò che è dentro di noi, quella parte nascosta fatta di emozioni, sensazioni, stupori.

E così si trovano straordinarie assonanze tra questi due ambiti tramite azioni comuni che un’accurata valutazione porta alla luce dei più attenti osservatori.

Come nei campi la maturazione di un bene naturale è il risultato di attese, di cura, di impegno costante, così la creazione di un’opera artistica richiede riflessione, studio, capacità di adattamento al contesto.

Il coltivatore deve cercare di essere costantemente in simbiosi con le variazioni che le condizioni ambientali impongono e, oggi, i cambiamenti climatici richiedono l’applicazione di strategie differenti, spesso di complessa attuazione, per limitare i danni nella resa dei terreni.

Gli artisti hanno la necessità di mettersi in ascolto per cogliere i segnali di trasformazione del mondo nella sua globalità, tracce da sviluppare secondo un arricchente punto di vista compositivo.

Se la finalità principale della sussistenza consiste nell’alimentare l’uomo, la cultura, intesa come coltivazione, offre l’occasione di innovative esplorazioni con riletture che hanno l’obiettivo di generare dialogo e prospettive.

In questo territorio disponibile e accogliente, l’invito ad abbandonarsi alla scoperta viene vissuto quale opportunità di conoscenza, una eccezionale sensibilità verso visioni ed esperienze di cui l’arte è portatrice.

Il risultato finale è frutto dell’interazione tra la poetica degli artisti e coloro che abitano i luoghi grazie alla messa a valore della passione e del rispetto per la terra, sentimenti fortemente identitari, stimolo delle nostre aspettative.

CREATIVAMENTE ROERO – RESIDENZE D’ARTISTA TRA BORGHI E CASTELLI

IL PROGETTO

Creativamente Roero è un progetto che prevede la costruzione di un network sul territorio del Roero e di zone limitrofe (sezione “Sconfinamenti”) per la valorizzazione dei luoghi storici legati a tradizione e creatività attraverso residenze per artisti italiani e internazionali. La manifestazione intende integrare la proposta turistica con un programma permanente in grado di promuovere una visione culturale di alto valore e diventare motore di un turismo di qualità. L’iniziativa “Residenze d’Artista” invita artiste e artisti a lavorare traendo spunto dalla storia e dai saperi locali in dialogo con le comunità per realizzare opere indissolubilmente legate ai luoghi e che restino patrimonio comune.

LE RESIDENZE D’ARTISTA

Ogni anno vengono organizzate residenze d’artista localizzate nei Borghi aderenti al progetto.

Le residenze hanno una durata di circa 3-4 settimane divise in due momenti diversi. Una prima settimana di sopralluogo, dove ciascun artista viene accompagnato alla scoperta del Borgo e del territorio per identificare il luogo dove realizzare l’opera e cogliere gli spunti offerti dal contesto.

Con la seconda fase ciascun artista torna nel Borgo per ulteriori due-tre settimane al fine di procedere alla realizzazione dell’opera, condividendo il percorso produttivo con la comunità locale che può in tal modo ricoprire un ruolo attivo nel processo creativo.

Al termine del periodo di soggiorno viene organizzato un evento finale di restituzione pubblica con la presentazione delle opere. L’evento anima per un fine settimana tutti i Comuni coinvolti. Si viene così negli anni ad attuare un museo diffuso che, attraversando i Borghi e i Castelli del Roero, rimane come elemento permanente di valorizzazione del territorio.

LA RETE

L’Associazione Creativamente Roero è l’ente capofila del progetto, la cui rete, attualmente, è composta da 24 Comuni e 32 tra associazioni e partner di progetto.

Creativamente Roero – Residenze d’Artista tra Borghi e Castelli è sostenuto dalla Regione Piemonte, dalla Fondazione CRC e dalla Fondazione CRT.

Numerosi sono, inoltre, gli sponsor che, secondo varie modalità, offrono il loro supporto.