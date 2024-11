Baldissero d’Alba – Un concerto-evento tra Piemonte e Sardegna

Serata di grande musica, quella in programma a Baldissero d’Alba per venerdì 29 novembre: quando, dalle 20.15 presso il salone polifunzionale di via XXV Aprile, si assisterà al “ritorno a casa” dell’artista cantautrice Simona Colonna. Si esibirà con Simone Pistis: in un concerto in cui le tradizioni melodiche di Sardegna e Piemonte si racconteranno attraverso la musica e le proprie rispettive -e comuni- radici. Ingresso libero. Pistis è un polistrumentista di Lanusei: ha al suo attivo numerosi progetti musicali che hanno al centro la ricerca sulla musica popolare e la promozione e la diffusione delle sonorità e danze sarde e, dal 2015, è direttore della Scuola civica di musica per l’Ogliastra a Lanusei.

La Colonna è invece la vera ambasciatrice del Roero nel mondo, in fatto di armonia: musicista poliedrica, è diplomata in in flauto traverso e violoncello e porta avanti la sua sperimentazione interpretando il repertorio classico, di musica pop, cantautoriale e jazz. Numerose sono le partecipazioni a eventi internazionali e le collaborazioni in ambito teatrale e televisivo, compreso il leggendario “Cirque du Soleil”, ma anche (tra i molti altri) anche Peppe Servillo, Enrico Rava e Stefano Bollani. Diversi i suoi album all’attivo: l’ultimo è “Curima Curima”, presentato nella prestigiosa cornice del Teatro Ariston di Sanremo, nell’ambito del Premio Tenco.