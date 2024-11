Sportello P.E.V., la nuova iniziativa della C.R.I. Comitato di Peveragno

Un aiuto per chi ha difficoltà a prenotare, disdire o modificare visite ed esami ambulatoriali e prestazioni specialistiche tramite il Centro Unico di Prenotazione della Regione Piemonte.

Questa è la nuova iniziativa della Croce Rossa Italiana Comitato di Peveragno che sarà avviata a partire dal 25 novembre ogni lunedì e giovedì feriale, dalle 15.30 alle 18.30, con l’apertura di uno sportello dedicato. Si tratta di un servizio completamente gratuito ed utilizzabile da chiunque.

Allo sportello, denominato P.E.V. (Prenotazione Visite ed Esami) l’utente sarà seguito da un Volontario C.R.I., di persona presso la sede in via Angelo Campana n.6 a Peveragno oppure telefonicamente al numero dedicato 3455647501, e sarà sufficiente avere a portata di mano i riferimenti dell’impegnativa rilasciata dal medico per ottenere tutto l’aiuto necessario a completare la procedura.