Telmo Pievani, Cristiano Godano e Pablo Trincia ospiti alla Fondazione Mirafiore

Venerdì 22 novembre, alle ore 19, il teatro della Fondazione ospiterà il filosofo della scienza Telmo Pievani e il cantautore Cristiano Godano, che si confronteranno in un dialogo inedito dal titolo Suono, evoluzione, rabbia.

Prendendo spunto dalle loro più recenti pubblicazioni, i due autori esploreranno il dialogo tra scienza, letteratura e musica, mettendo in discussione le idee di progresso e l’incessante ricerca del possibile.

Nel suo libro Tutti i mondi possibili, Pievani intreccia scienza e letteratura, mentre il leader dei Marlene Kuntz, con il suo volume Il suono della rabbia, offre un percorso intimo attraverso il mondo delle emozioni e delle vibrazioni che attraversano le nostre vite.

Sabato 23 novembre, alle ore 18.30, sarà invece il turno del giornalista e narratore Pablo Trincia, noto per aver rivoluzionato il mondo dei podcast in Italia, con la sua lezione Come nascono le storie.

Trincia racconterà al pubblico i retroscena del suo mestiere: dalla ricerca delle fonti alla costruzione della narrazione, passando per il suo peculiare sguardo che trasforma la cronaca in un racconto personale e intenso. Per l’occasione, Trincia aprirà anche un varco nella propria esperienza personale, condividendo con il pubblico aspetti intimi della sua vita che hanno influenzato il suo stile unico.

Importante! In caso di disdetta chiediamo la cortesia di inviare un’email a [email protected] in modo tale da poter lasciare il posto ad altri che sono interessati a partecipare.

Al termine dell’incontro, chi lo desidera, potrà cenare presso l’Osteria Disguido. Per info e prenotazioni: tel. 0173 626442 oppure [email protected]

Gli incontri della Fondazione sono, come sempre gratuiti. Per partecipare è sufficiente prenotarsi tramite il sito.

cs