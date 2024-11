Marco Bagliani, Climate of change, esposti al rischio e pronti all’azione sono i vincitori del Premio Aica 2024

Si è tenuta ad Alba (CN) sabato 16 novembre la XXI edizione del Premio AICA, il riconoscimento per realtà e protagonisti che si distinguono nel campo della comunicazione ambientale per chiarezza e capacità di coinvolgimento.

L’evento, inserito nel programma di commemorazione per il Trentennale dell’Alluvione che colpì il basso Piemonte nel novembre del 1994, ha voluto approfondire il tema della corretta comunicazione dei rischi naturali per generare nei cittadini una maggiore consapevolezza e comportamenti adeguati da seguire in caso di pericolo.

Edizione speciale, dove due campagne di comunicazione concorrenti per la categoria tematica del 2024 “Comunicare la Prevenzione dei Rischi” hanno raccolto, con il voto del pubblico e del Comitato Scientifico di AICA, un punteggio uguale, aggiudicandosi così il premio ex aequo.

Il premio alla carriera inoltre è stato per questa edizione un conferimento postumo, commemorando l’impegno magistrale del Professore di Geografia economica Marco Bagliani, che è stato Presidente del corso di laurea in Economia dell’Ambiente, della Cultura e del Territorio e coordinatore del gruppo di lavoro Cambiamenti Climatici del Green Office presso l’Università di Torino, per la sua confermata esperienza e capacità di trasmettere con passione una cultura ambientale. Erano presenti per il ritiro del premio la collega Silvana Dalmazzone, il collega Egidio Dansero ed i familiari.

Introdotta da Roberto Cavallo, fondatore di AICA, insieme ad Elisabetta Perrotta del Consiglio Direttivo dell’associazione, la cerimonia ha permesso di conoscere il lavoro dei sei finalisti di questa edizione, accomunati dall’impegno nella divulgazione di tematiche ambientali al grande pubblico con professionalità e chiarezza, con la conduzione del giornalista Beppe Rovera.

Per la prima categoria, il cui tema quest’anno era “Comunicare la Prevenzione dei Rischi”, sono risultate vincitrici Pronti all’azione, campagna di comunicazione della Protezione Civile siciliana ed Esposti al Rischio, campagna di Fosforo Scienza (Associazione Next).

Climate of Change, la campagna di We World, è la vincitrice per la categoria “Comunicare i cambiamenti climatici”.

Hanno partecipato alla cerimonia il Sindaco del Comune di Alba Alberto Gatto, per i saluti dell’Amministrazione patrocinante e il conferimento del Premio alla Carriera, Stefano Mosca, Direttore generale della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, che ha omaggiato di un biglietto d’ingresso tutti i partecipanti, e Antonio Degiacomi, Centro Studi Tartufo, che ha donato le piante tartufigene, premio simbolico per le campagne e i professionisti vincitori.

Al termine della cerimonia di premiazione è stato presentato il libro Pronti e Resilienti da parte dell’autore Gaetano Russo, Referente Comunicazione della Protezione Civile Siciliana.

Il Premio AICA ha inoltre scandito l’inizio della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti e colto l’occasione per promuovere il focus tematico di questa edizione, la lotta al food waste. L’impegno nella riduzione dello spreco alimentare è stato messo in pratica attraverso la realizzazione di un aperitivo in conclusione alle premiazioni con cibi e bevande realizzate con ingredienti recuperati e valorizzati in nuove preparazioni.

Hanno preso parte a questo momento di condivisione anche alcuni membri delle associazioni portavoce degli eventi legati Trentennale dell’Alluvione, come il Gruppo Fotografico Albeseinsieme al Presidente Roberto Magliano, Italia Nostra ed il CAI.

È possibile rivedere la cerimonia sui canali social di AICA, Facebook e YouTube. Sono stati inoltre realizzati materiali multimediali in diretta da parte di Radio Alba e Gazzetta d’Alba.

Il Premio AICA ha il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, della Regione Piemonte e del Comune di Alba. Media Partner sono Envi.info, Gazzetta d’Alba e Radio Alba.

Per maggiori informazioni visita il sito www.envi.info oppure scrivi una mail a[email protected].