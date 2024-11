Volley B1/F e B2/F – Libellula, ghiotta occasione con il fanalino di coda, sfida equilibrata per Alba

Nella sesta giornata della Serie B femminile di pallavolo arrivano sfide casalinghe sia per Libellula Banca CRS che per L’Alba Volley. È però la qualità delle sfide a essere diversa, con le braidesi che partiranno con i favori del pronostico contro un sestetto ancora a secco di punti. Molto più equilibrata, sulla carta, la gara delle albesi contro una compagine molto vicina in classifica.

La Libellula Banca CRS, che ha avuto un inizio di campionato tutto sommato positivo e che nell’ultimo turno ha ben figurato a Palau, ospita il fanalino di coda Volley Academy V&V. La squadra di coach Barisciani con una vittoria potrebbe confermare il suo momento e puntare verso una posizione più in alto ancora, mentre per Volley Academy la sfida appare difficile, ma non impossibile. Dopo un inizio deludente, le ospiti potrebbero cercare di trovare il primo successo della stagione per rimanere a contatto con le squadre che precedono in classifica e dare una scossa alla propria classifica.

La partita più attesa di questa giornata è senza dubbio quella tra GSO Villa Cortese (13 punti) e Rothoblaas Volano (15 punti), le due squadre che occupano le prime due posizioni in classifica. Villa Cortese ha dimostrato di essere una formazione solida, ma dovrà fare i conti con una delle squadre più forti del girone. Rothoblaas Volano, capolista con 15 punti, è in cerca di ulteriori conferme e una vittoria in questo scontro diretto le permetterebbe di allungare sulla concorrenza. Sarà una partita fondamentale per entrambe le squadre, con il primato in palio.

In Serie B2, L’Alba Volley (7 punti) affronta Viscontini Tea Consulting (8 punti) in un incontro tra due squadre che stanno cercando di stabilizzarsi a metà classifica. Entrambe sono lontane dalle prime posizioni, ma sono ancora in piena corsa per mantenere un posto nella zona centrale della classifica. Una vittoria per le albesi di coach Ficarra darebbe continuità e sarebbe un ottimo passo per migliorare la propria posizione e allontanarsi da eventuali zone torbide di classifica. Di fronte si troveranno un sestetto, quello milanese, giovane ma che in questo inizio di stagione ha già saputo trovare risultati convincenti.

SERIE B1, GIRONE A – GIORNATA 6 (16/11)

Capo D’Orso Palau – Sim Immobiliare Novara

Mts Tecnicaer Santena – Trentino Energie Arg.

G.S. Fo.Co.L Volley Legnano – Savis Vol-Ley Academy

Clericiauto Cabiate – Volley Parella Torino

Libellula Banca CRS – Volley Academy V&V

Pall. Don Colleoni – Club Italia

GSO Villa Cortese – Rothoblaas Volano

SERIE B1, GIRONE A – CLASSIFICA

Rothoblaas Volano 15 GSO Villa Cortese 13 Capo D’Orso Palau 11 Savis Vol-Ley Academy 11 Sim Immobiliare Novara 9 Libellula Banca CRS 9 Club Italia 8 Mts Tecnicaer Santena 8 Volley Parella Torino 6 Trentino Energie Arg. 5 Clericiauto Cabiate 5 G.S. Fo.Co.L Volley Legnano 4 Pall. Don Colleoni 1 Volley Academy V&V 0

SERIE B2, GIRONE A – GIORNATA 6 (16/11)

G.S. Cagliero – Lilliput Pallavolo

CUS Torino – Acrobatica Group Alessandria

L’Alba Volley – Viscontini Tea Consulting

MTV Guffanti Group – Igor Volley Trecate

Ascot Moncalieri Toplay – CUS Pavia

Bonprix Teamvolley – Pallavolo Florens

Tecnilux Pavia – Club 76 Fenera Chieri

SERIE B2, GIRONE A – CLASSIFICA