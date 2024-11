Il pilota acquese Luca Roggero vince la classe N4 sulle strade del Rally della Lanterna

Una stagione lunga ed intensa, che consegna sul finale il piacevole risultato di Genova. Luca Roggero, navigato per l’occasione dal fidato Gianluca Saglietti, porta a casa il successo nella classe N4 sulle strade della Finale Nazionale Coppa Italia Rally ACI Sport 2024. Una gara costruita sul passo e sulla costanza, caratteristiche che hanno contraddistinto l’intero percorso stagionale del pilota portacolori ALMA Racing.

Diverse altresì le apparizioni in gara all’interno del venti-ventiquattro, tutte conclusesi con risultati ottimali sulla Mitsubishi Lancer Evo X, permettendo così al pilota acquese di raggiungere la tanto attesa finale. Un percorso che arriva dalla Coppa Rally di Zona 1, dove Roggero ha raggiunto il successo di classe in ben quattro occasioni. Da citare infatti, il sigillo al Rally Regione Piemonte ed al Rally Valle d’Aosta con Gianluca Saglietti, al Rally di Castiglione Torinese, in compagnia di Luca Lattanzi ed infine al Rally di Santo Stefano Belbo – Trofeo delle Merende, con la moglie Erica Riva.

In seguito, l’atteso arrivo del pass di qualificazione verso la finale di Genova ed il desiderio di riscattare la seconda posizione del venti-ventitré, ottenuta sulle strade di Cassino. Una circostanza divenuta realtà con il passare dei chilometri, come ci racconta Roggero: “È stato un rally molto selettivo, le strade erano complesse e la vettura sicuramente non era delle più semplici da interpretare in tratti come quelli che presenta l’entroterra genovese. Tuttavia, siamo riusciti a portare a casa questo titolo nazionale, riscattando il secondo posto raggiunto nel venti-ventitré. Una soddisfazione importante, che ripaga una lunga stagione. In chiusura tengo a ringraziare tutte le persone che hanno creduto in noi, gli sponsor, la scuderia ALMA Racing e naturalmente la Evo Motorsport che ci ha messo tra le mani una vettura sempre perfetta. Ora un po’ di riposo, cercando di ricaricare le batterie per un 2025 a tutto gas”.

UFFICIO STAMPA ALMA RACING, Santo Stefano Belbo