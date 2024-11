Il Comitato Regionale Piemonte FCI ha festeggiato i propri campioni nel consueto Gran Galà del ciclismo piemontese. Anche quest’anno Massimo ROSSO (presidente del CR Piemonte FCI) ha radunato, insieme alla sua squadra, i numerosi ciclisti piemontesi che si sono distinti nell’arco della stagione agonistica 2024: cornice dell’evento la splendida Cappella di Sant’Uberto presso il complesso della Venaria Reale (TO).

Una location di assoluta bellezza resa disponibile grazie alla continua collaborazione con l’amministrazione locale di Venaria Reale: il Sindaco Fabio GIULIVI, accompagnato da Luigi TINOZZI (Assessore Comune di Venaria Reale Politiche sociali – Politiche della casa – Politiche della terza età – Famiglia – Trasporti – Sport), ha accolto calorosamente la sfilata dei ciclisti piemontesi: << Venaria è una città amica del ciclismo, ed è un orgoglio ospitare per il terzo anno consecutivo il Gran Galà del Ciclismo Piemontese. Proprio la Reggia di Venaria pochi mesi fa è stata teatro della grande partenza del Giro d’Italia dando spazio, quindi, al ciclismo sia giovanile che internazionale: insomma sempre di più il connubio tra Sport, Arte e Cultura consente di far crescere questo territorio.>>

Un’attenzione alla crescita del territorio e dei giovani talenti del ciclismo segnalata anche dalla presenza di ospiti illustri, giunti a Venaria per applaudire i tantissimi atleti premiati.

Il Presidente della Federazione Ciclistica Italiana, Cordiano DAGNONI, ha elogiato il valore degli atleti premiati, di interesse nazionale ed internazionale, ricordando il grande contributo del movimento piemontese nel panorama ciclistico italiano. << È un piacere esser di nuovo in questo luogo straordinario, dopo il Galà dello scorso anno e la partenza dell’ultimo Giro d’Italia. Tanti complimenti al Comitato Regionale per i grandi passi in avanti fatti in questi anni, frutto del grande lavoro condiviso dalle società e dalle famiglie.>>

Sono, infatti, oltre venti le maglie tricolori vestite dagli atleti piemontesi in questa stagione, su tutti i tipi di terreno. <<la maglia tricolore è la più bella >> ha continuato Dagnoni << è un segno distintivo che dà responsabilità ed orgoglio, una divisa che brilla in mezzo al gruppo. È un piacere vedere così tanti titoli italiani conquistati in specialità differenti>>. Diversi anche i titoli europei vinti dai piemontesi, in modo particolare su pista grazie ad Anita Baima e Stefano Minuta, così come nella Mtb con Simone Avondetto.

<<Un quadriennio speciale in cui ci sono state due olimpiadi con tante medaglie targate Piemonte. Il ciclismo ha contribuito con il 10% delle medaglie conquistate dall’Italia, sia a livello Olimpico che Paralimpico. Tutto ciò è possibile grazie ai grandi campioni, che crescono nelle attività svolte dalla base>>.

Il Presidente Dagnoni ha, quindi, conferito le Menzioni d’Onore al Presidente Regionale Massimo Rosso per l’impegno profuso in questo quadriennio, così come ai vari dirigenti provinciali per la gestione dei comitati di zona. Hanno ricevuto la Menzione d’Onore FCI i dirigenti provinciali: Brusaschetto Roberto, Cairati Mauro, Revello Riccardo, Bonelli Giuseppe, Bogogna Giacomo, Leone Ivano, Capaldi Marcello, Stefanutti Roberto.

Graditissima la presenza di Elvio CHIATELLINO, omaggiato per il grande impegno profuso nel portare in Piemonte i più grandi eventi ciclistici mondiali, ispirando i sogni sportivi dei giovani.

Entusiasmo che deriva dai grandi eventi e che alimenta le speranze sul futuro vissute in prima persona da Fabrizio RICCA (Consigliere del Consiglio Regionale del Piemonte), sempre vicino al ciclismo giovanile : << il Piemonte è vivo sia per le grandi manifestazioni che per il movimento giovanile. Con il 2025 saremo l’unica regione italiana ad aver ospitato tutte le più grandi corse a tappe: dopo Giro e Tour, avremo la partenza della Vuelta. A questi grandi eventi si unisce la grande attività fatta sul territorio per il movimento giovanile, come la gara internazionale di ciclocross a San Francesco al Campo di domenica 10 novembre.>>

Un legame con il mondo professionistico segnato anche dalla presenza dell’Onorevole Roberto PELLA (Presidente Lega Ciclismo Professionistico) :<< un ringraziamento al Comitato Regionale per aver portato il Piemonte ad esser regina nel panorama giovanile. Vedere tanti bambini che gareggiano ogni settimana con entusiasmo è una bellissima cosa, sia per i risultati agonistici ma soprattutto per la salute di una comunità. Un ringraziamento speciale ai dirigenti, allenatori e genitori che consentono di fare attività sportiva. Tante iniziative a livello professionistico vengono fatte anche nel nostro territorio, ma oggi più che mai dobbiamo investire nel settore giovanile per poter avere grandi campioni nel prossimo futuro.>>

Il percorso verso il professionismo che ha in Matteo Sobrero uno dei migliori esempi in questa regione. Il cuneese, professionista nella Red Bull-Bora, ha premiato le squadre che si sono distinte nella Challange Giovanissimi, un circuito di gare multidisciplinari organizzate dal CR Piemonte per promuovere l’attività giovanile.

<< Sembra ieri quando ero un bambino seduto in questa platea, il tempo è passato molto velocemente! Guardando tutto il percorso che ho fatto provo molta soddisfazione, ho potuto affrontare le più belle gare al mondo: in modo particolare quest’anno il tour è passato davanti a casa mia ed è stata un’occasione emozionante.>>

Questa è la classifica finale del Challange Giovanissimi 24:

1 ^ RACING TEAM RIVE ROSSE

2 ^ UÀ CYCLING TEAM

3 ^ CICLISTICA ROSTESE

4 ^ CICLISTICA PIOSSASCO

5 ^ ARDENS CYCLING TEAM

6 ^ ALBA BRA LANGHE ROERO

7 ^ PEDALE CANELLESE

8 ^ TEAM CICLOTECA

9 ^ VELOCLUB EPOREDIESE

10 ^ MONTALDBIKE 2016

L’organizzazione ha voluto premiare anche altre 2 società tra quelle che hanno partecipato e sono giunte fuori dalla top ten: l’estrazione, a cura di una piccola ciclista scelta tra i tesserati della società vincitrice, ha premiato il VC Novarese ed il team Angry Wheels.

Il CR Piemonte ha preso parte in prima persona a diverse competizioni in tutte le categorie distinguendosi, in modo particolare, nel Trofeo Coni conquistando il 5° posto, e nella finale nazionale di Bicimparo-Kinder Joy of Moving dove ha vinto la medaglia d’argento.

A vestire la maglia del Piemonte nel Trofeo Coni sono stati: Mario Alberto (Ciclistica Rostese), Massa Micon Andrea (Team Cicloteca), Ferrari Pietro (Montaldbike), Berruto Beatrice (Ciclistica Rostese).

Il 2° posto nella finale Bicimparo è giunto ad opera di Valeri Emma Beatrice (Ua’ Cycling Team), Del Mastro Liam (Scuola Mtb Venaria Reale), Oltolini Pietro (Ua’ Cycling Team), Mario Alberto (Ciclistica Rostese). In entrambe le competizioni la Selezione Regionale è stata seguita, in prima persona, dall’inossidabile Ivano Leone, Presidente del CP Torino.

I complimenti per l’attività svolta e per il tessuto di società affiliate al CR Piemonte sono giunti anche da Lino SECCHI (Presidente FCI CR Marche), presente al Gran Galà: <<sono tanti i premiati di oggi, ma dietro di loro sono numerosi anche i piazzati e quelli che corrono: un applauso va anche a tutti coloro che fanno attività e contribuiscono a portare in alto il movimento.>>

Ampio spazio è stato dedicato alle premiazioni dei circuiti fuoristrada indetti dal CR Piemonte per l’Enduro, il Cross Country (XCO) ed il Point to Point (XCP).

Una cinquantina i biker premiati nelle diverse discipline, con assegnazione dei trofei finali di Coppa Piemonte Mtb.

I titoli di società nell’Enduro sono andati a Fol Racing tra i Master e Team Mangone Bike tra gli agonisti. Nel Point to Point (XCP) vittoria nei Master per Leynicese Rdr Italia Factory, mentre tra gli agonisti ha svettato la Mtb Academy Giaveno. La stessa Mtb Academy Giaveno ha conquistato il titolo per società agoniste anche nel Cross Country (XCO), mentre il titolo master è andato al Loris Bike Pro Team.

L’unione dei tre circuiti, splendidamente organizzati sotto la direzione dei responsabili fuoristrada.

Giancarlo Origlia, Davide Turina e Davide Benotto ha premiato, infine, la Leynicese Rdr Italia Factory come migliore squadra Master e Mtb Academy Giaveno come migliore team agonisti. Il podio singolo ha visto svettare Lorenzo Micca (Mtb Academy Giaveno) davanti a Marika Comba (Ciclistica Rostese), bronzo per Diego Bonelli (Mtb Academy Giaveno).

Sul palco di Venaria hanno sfilato i colori di numerose società che <<sono la vera forza del Piemonte>> come ha ricordato il Consigliere Nazionale Gianni Vietri, seguito da Patrich Rabaini (Membro del Tribunale Federale 1^ Sezione): <<lo sport non solo è fatica ma anche disciplina, continuate a seguire le regole sui campi di gara, portando grandi risultati come quelli di questa stagione>>

È intervenuto anche Davide Francone (Presidente Velodromo Francone), ricordando le numerose attività svolte presso il Velodromo di San Francesco al Campo, quest’anno sede di tappa del Giro d’Italia e teatro, proprio in questi giorni, del Turin International Cyclocross: << ci fa piacere esser un punto di riferimento per il ciclismo piemontese, dalla collaborazione con la FCI abbiamo fatto tanto e vogliamo continuare a far crescere i talenti della pista che dal Piemonte conquistano il mondo.>>

Una giornata ricca di premi e di partecipazione, applaudita dal Presidente FCI Dagnoni: <<È stata fatta tanta attività, si sono raggiunti tanti risultati in tutte le discipline, questo è un segno dell’attenzione che il CR Piemonte ha messo nel portare avanti la volontà della Federciclismo di sviluppare il ciclismo a 360°.>>

Uno splendido Gran Galà concluso con la sintesi del Presidente del CR Piemonte, Massimo Rosso:

<< Come Comitato Regionale siamo veramente soddisfatti. Avere qui un esempio come quello di Matteo Sobrero è un’ispirazione per i giovani, sia per il tipo di atleta che è diventato partendo da giovane sulle nostre strade, sia come persona seria e disponibile, segno di tutto ciò che il ciclismo può insegnare. Un grazie da parte di tutto il CR va ai ragazzi, agli atleti, alle società per avere onorato il ciclismo piemontese, per tutte le medaglie ottenute. L’attività parte dalla base e quindi ringrazio tutti coloro che si adoperano per organizzare, per allenare, per far gareggiare questi ciclisti. Ringrazio le famiglie che permettono ai propri figli di fare questo bellissimo sport, perché è una scuola di vita. Ringrazio tutti i presidenti provinciali, tutte le strutture tecniche, lo staff e tutti i collaboratori del Comitato per il lavoro svolto.>>

