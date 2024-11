Amatori Basket Savigliano: il punto sul Settore Giovanile

UNDER 19 GOLD

BOAGLIO SAVIGLIANO 59 – ACQUA EVA SALUZZO 97

14-26, 19-23, 15-29, 11-19

Savigliano: Allemandi 4, Ambrosino 11, Corradini 10, Di Maria L., Di Maria M. 18, Gianoglio 2, Mellano, Pintavalle 3, Rivarossa 9, Schiavone. All. Fiorito

Nella quarta partita del Campionato Under 19 Gold, l’Amatori Basket Savigliano targata Autotrasporti Boaglio, ospita, nel primo derby della provincia, l’ABA Saluzzo.

Partita che inizia fin da subito in salita per la squadra padrona di casa che non riesce ad arginare le scorribande della squadra avversaria. Nonostante qualche timida reazione, i Bianco/Rossi non riescono mai a riportarsi in partita, anzi, è la squadra ospite ad incrementare il divario, periodo dopo periodo.

«Il risultato finale è un pesante passivo che deve spronare i ragazzi a tirare fuori quel cosa di più necessario in questo campionato».

PROSSIMA PARTITA – Mercoledì 12 novembre ore 19.15 vs ABET Bra a Bra.

UNDER 17 SILVER

CATTOLICA SAVIGLIANO 52 – ROSTA 68

Savigliano: Otella, Isoardi, Giletta, Calvi, Depetris, Robutti, Chiapello, Ambrosino, Rossi. All.: Zani

La partita inizia con una grande offensiva (soprattutto fisica) da parte dei giocatori di Rosta che sembrano sigillare da subito la partita.

La grinta e le parole del coach Zani riescono a dare la forza ai ragazzi di rimontare, andando sul 43-42 per i Saviglianesi alla fine del terzo quarto.

Nel quarto periodo però le energie sembrano finite e Rosta sfrutta questa occasione per chiudere definitivamente la partita.

«Non abbiamo giocato male, dobbiamo lavorare sulla difesa e sul non prendere parziali per non trovarsi nella situazione di dover recuperare ogni volta», le parole del vice coach Tagliano.

UNDER 15 SILVER

MPM SAVIGLIANO 59 – ACAJA FOSSANO 61

21-15, 10-14, 14-10, 14-22

Savigliano: Allasia, Arese, Pirjol, Nava, Giolitti, Regis, Zavoreti, Amato, Lomello, Corradini, Depretris, Aurili. Coach: Gallo, Carena

Continua il campionato Under 15 silver, con le Pantere targate MPM che ospitano al Palaferrua il Fossano. I saviglianesi scendono in campo con la faccia giusta e come nella partita ad Alba partonoai 200 all’ora mettendo a referto un parziale di 12-2 che costringe gli ospiti al primo time- out. Il primo quarto termina sul risultato di 21-15. Nel secondo e nel terzo quarto regna l’equilibrio in campo, con le Pantere sempre in controllo della partita ma con gli ospiti che non mollano di un centimetro non permettendo ai padroni di casa di scappare nel punteggio. Alla fine del terzo quarto il risultato a tabellone recita 45-39 in favore di Savigliano. Nell’ultimo periodo le Pantere staccano la spina in difesa e concedono troppi canestri facili agli avversari che riescono a portarsi in vantaggio di 9 lunghezze e chiudere la partita al foto-finish con il risultato di 59-61.

«Siamo partiti molto bene, con la giusta intensità offensiva e difensiva, ma purtroppo non siamo riusciti a chiudere la partita quando era il momento. Abbiamo mollato nel momento decisivo e non siamo riusciti a riprenderla. Dobbiamo assolutamente migliorare sotto l’aspetto difensivo e nella mentalità».

PROSSIMA GARA – Mondovì – MPM Savigliano sabato 16 novembre a Mondovì

UNDER 14 SILVER

LONGO SAVIGLIANO 52 – DRUENTO 40

13-10, 12-11, 10-13, 17-6

Savigliano: Maggiore, Depetris, Cravero, Aurili, Giraudo, Arnolfo, Allasia, Pirela Jimenez, Pintavalle, Cuni, Motta, Rachidi. All: Zani

Nonostante il vantaggio mantenuto sia nel primo che nel secondo quarto la squadra allenata da Zani fa fatica ad entrare in partita. Inizialmente sono molti i palloni persi e i ragazzi si trovano in difficoltà nel fare dei buoni passaggi. Sono anche state tante le opportunità sprecate, avendo sbagliato un gran numero di attacchi a canestro. Non sono mancate le difficoltà anche in difesa. Successivamente però i ragazzi iniziano a far girare meglio la palla e riescono a trovare dei canestri importanti che gli permettono di portare comunque a casa la vittoria.

«In questa partita, segnata da non poche difficoltà, i ragazzi hanno sicuramente imparato qualcosa e questo va oltre al risultato della partita. Dobbiamo continuare a lavorare in allenamento per migliorarci, ma la squadra ha un buon potenziale».

Il prossimo appuntamento è per Domenica 17/11/2024 alle ore 11 per sfidare la squadra di Pinerolo.

UNDER 13 SILVER

MERCATO’ SAVIGLIANO 99 – BASKET CLUB MONDOVI’ 35

32-3, 22-9, 20-11, 25-12

Savigliano: Bianco, Corradini, Monchiero, Cappella, Nadile, Lissandro, Motta, Messina, Paschetta, Bardhi, Cravero. All.: Fiorito

SAVIGLIANO – Inizia il campionato Under 13 Silver e per i ragazzi di coach Fiorito targati Mercatò è subito un inizio convincente, soprattutto a livello di squadra. Sin dal primo minuto i biancorossi impongono il proprio gioco raggiungendo la via del canestro in modo efficace. Buona prestazione che mette sui binari giusti la squadra saviglianese e pronta per affrontare nella stessa settimana la seconda giornata di campionato nonché la prima partita casalinga che vedrà contrapposte

MERCATO’ SAVIGLIANO 70 – CESTISTICA PINEROLO 35

7-6, 18-7, 27-15, 18-7

Amatori Basket Savigliano ASD: Bardhi 0; Bianco 4; Cappella 10; Corradini 6; Cravero 11; Lissandro 0; Messina 25; Monchiero 4; Motta 14; Nadile 2; Paschetta 0; Pasero 0. All. Fiorito, Ass. Di Maria M.

Nella seconda partita del campionato Under 13 Silver, l’Amatori Basket Savigliano ospita i ragazzi della Cestistica Pinerolo nella prima partita casalinga stagionale.

Partita molto equilibrata nel primo quarto in cui entrambe le squadre non riescono a prendere l’inerzia della partita. Nel secondo periodo i Bianco/Rossi sono bravi a fare una mini-parziale che gli permette di allungare nel punteggio. E’ però nel periodo successivo alla pausa lunga che i padroni di scusa sferrano l’affondo decisivo aumentando l’efficacia difensiva recuperando molti palloni, trasformandoli in facili conclusioni. L’ultimo periodo è l’epilogo di una partita molto “ruvida” che ha visto entrambe le squadre non risparmiarsi dal punto di vista della fisicità.

PROSSIMA PARTITA – Venerdì 15 novembre ore 18:00 vs Carrozzeria Chiapello nel derby tutto casalingo.

UNDER 13 SILVER (2013)

CHIAPELLO SAVIGLIANO 44 – ABET BRA 62

13-16, 12-18, 7-18, 12-10

Savigliano: Barge, Singh, Frandino, Manzo, Olocco, Bustos, Ciavarella, Giletta, Lucido, Cometto, Agosto, Piola. All: Gallo, Sbrozzi

Ai nastri di partenza il campionato Under 13 silver, con le Pantere che ospitano tra le mura amiche del Palaferrua l’Abet Bra.

I saviglianesi scendono in campo con la giusta intensità e grinta per mettere in difficoltà gli avversari, e ci riescono nonostante l’anno di differenza, infatti il primo quarto finisce per 13-16, distacco minimo grazie ad un’ottima difesa. Il secondo quarto inizia sulla falsa riga del secondo, con le pantere che però concedono un po’ di più agli avversari. Si va negli spogliatoi con il risultato di 25-34 in favore di Bra. Nel terzo periodo le Pantere entrano in campo con un blackout che manda tutto a monte, facendo andare gli avversari fino a +15. Il time-out di coach Gallo riesce ad interrompere parzialmente il momento positivo di Bra, facendo riaccendere le giovani Pantere, ma nonostante tutto Bra riesce ad imporsi per 32-52, distacco di 20 punti, che risulterà fatale per le pantere. Nell’ultimo periodo i saviglianesi cercano in tutti i modi di recuperare lo svantaggio, ma ad un loro canestro, Bra risponde. Si va avanti in questo modo tutti gli ultimi 10 minuti, senza che le Pantere riescano ad accorciare lo svantaggio di +20 arrivando al risultato finale di 44-62.

«Dobbiamo evitare di avere quei black-out che possono portare a buttare via tutto quel di buono fatto nei precedenti minuti, su quello dobbiamo migliorare molto. Nel complesso i ragazzi hanno fatto una buona gara».

BRA MONVISO 43 – CHIAPELLO SAVIGLIANO 36

11-6, 11-9, 10-12, 11-9

Savigliano: Barge, Singh, Frandino, Manzo, Olocco, Bustos, Giletta, Lucido, Cometto, Agosto, Piola. All.: Gallo, Sbrozzi

Prima partita in trasferta per le pantere a Bra. I saviglianesi scendono in campo completamente sconnessi, senza concentrazione e cattiveria agonistica necessaria per vincere le partite, senza mettere intensità e senza correre, infatti il primo periodo finisce 11-6 per gli avversari. Il momento negativo continua anche nel secondo periodo con una poca difesa e sbagliando tante occasioni in attacco. Dopo un time-out di coach Gallo, le pantere riescono a recuperare un po’ di punti, riducendo lo svantaggio. Si va negli spogliatoi con il risultato di 22-15 in favore di Bra.

Nel terzo periodo le Pantere entrano in campo con un altro spirito rispetto ai primi due quarti, riuscendo ad arrivare sempre a -2 punti dagli avversari, ma concedendo sempre quel canestro che permette di allungare. Le pantere riescono comunque a vincere il periodo per 12 a 10, risultato di 32-27. Nell’ultimo periodo i saviglianesi cercano in tutti i modi di recuperare lo svantaggio, ma la solida difesa del Bra completamente all’interno dell’area, non permette alle pantere di superare gli avversari. Si arriva così al risultato finale di 43-36.

«Bisogna migliorare dal punto di vista atletico e di concentrazione, non si può entrare in partita al terzo periodo e soprattutto bisogna concretizzare le varie occasioni di vantaggio create e non buttare via la palla».

AQUILOTTI

Nel week end appena trascorso la squadra Aquilotti dell’Amatori Basket Savigliano è stata impegnata nel ormai consueto torneo invernale del Della Fererra. Torneo che ha visto la partecipazione di 10 squadre provenienti dal Piemonte e dalla Liguria. Nei due giorni si sono succedute molte partite che hanno visto le nostre giovani pantere affrontare partite di livello crescente, figurando molto bene. Sfuma infatti di un soffio la finale giocata contro i pari età dell’Olimpo Alba che si aggiudicano il primo posto. La nostra formazione vedeva, tra le file del roster, alcuni ragazzi/e di Savigliano e altri del Centro MiniBasket di Villafalletto. La prima di tante partite con i nostri colori sulle spalle.

Un ringraziamento doveroso agli organizzatori del Torneo che ci ospitano sempre con grande affetto e a tutto lo staff che ha permesso la realizzazione di un tale evento.

Un altro ringraziamento, ancor più doveroso, va ai genitori dei nostri piccoli/e Bianco/Rossi che ci hanno sostenuto dal primo all’ultimo minuto di queste gare. Davvero 2 giorni intensi e spesi al meglio tra sport e amicizia.

c.s.