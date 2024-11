A Cuneo l’incontro “Sono ancora tra noi – I residuati di guerra ed il territorio. Riconoscerli per la sicurezza”

L’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra (ANVCG) e la Confraternita di Misericordia di Cuneo organizzano sabato 16 novembre, alle 10.45, pressola sede della Misericordia di Cuneo (Cerialdo) in via San Pio X 11, un incontro aperto a tutti dal titolo “Sono ancora tra noi – I residuati di guerra ed il territorio. Riconoscerli per la sicurezza”.

L’incontro tratterà il tema dell’annoso problema degli ordigni bellici inesplosi e dei comportamenti da tenere in caso di ritrovamento occasionale.

Durante l’incontro proteranno le loro esperienze: Nicolas Marzolino, presidente ANVCG Torino, Piemonte e Valle d’Aosta e consigliere nazionale; Giovanni Comoglio “Pollicino”, vicepresidente ANVCG Torino, Piemonte e Valle d’Aosta; Cataldo Braccio, EOD/IED primo luogotenente in congedo 32° Genio Guastatori Brigata Alpina Taurinense.

Nel corso dell’incontro verrà proiettato il documentario “Sculture di memoria” realizzato da ANVCG Torino.

Incontro aperto a tutti i volontari e alla popolazione.