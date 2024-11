Concorso per il miglioramento della rete escursionistica della Valle Maira

Il Consorzio Turistico Valle Maira lancia un Concorso per il miglioramento della rete escursionistica della Valle, un patrimonio inestimabile che ha bisogno di essere osservato e curato. Si ricerca dunque una figura professionale con competenze tecniche, che conosca bene il territorio e che presenti un progetto volto al censimento e miglioramento della segnaletica di una selezione di circa 70 sentieri della rete escursionistica. Successivamente, in collaborazione con la stessa, il Consorzio coordinerà gli interventi necessari per il miglioramento degli itinerari, individuando squadre di professionisti per la posa del materiale segnaletico. Questo allo scopo di creare un vero e proprio database di informazioni relative allo stato della rete escursionistica, accessibile e funzionale anche tramite la realizzazione di un’app dedicata, ma soprattutto per realizzare una radicale opera di manutenzione sulla segnaletica degli itinerari oggetto di intervento. La progettualità è pensata per un periodo di 3/5 anni. I sentieri interessati sono anch’essi indicati nel bando di concorso e sono quelli più frequentati e conosciuti della Valle. La prima fase è quella delle candidature: gli interessati devono inviare una presentazione tramite PEC entro il 2 dicembre 2024 . Verranno poi contattati i profili ritenuti idonei e si passerà alla fase progettuale. I progetti, che dovranno rispettare i criteri indicati nel bando e che verranno giudicati anche in base alla sostenibilità e all’innovazione della proposta, dovranno pervenire tramite raccomandata presso la sede del Consorzio Turistico a Dronero non oltre il 31 dicembre 2024 , pena l’inammissibilità. Un’apposita Commissione si occuperà di valutare i progetti entro il 19 gennaio 2025 , quando verrà indicato il vincitore del Concorso. Da quella data, l’incaricato inizierà le ricognizioni, con l’obiettivo di affidare già i primi incarichi per interventi di manutenzione nella primavera/estate 2025 . Il progetto si svilupperà in stretta collaborazione con l’Unione Montana Valle Maira, con le Amministrazioni del Territorio e secondo le linee guida della Regione Piemonte, in merito alla segnaletica. Tutte le informazioni relative al PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE SEGNALETICA DELLA RETE ESCURSIONISTICA, sono consultabili a questo link: www.vallemaira.org/progetti

