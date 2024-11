Conferenza sulla nocciola con degustazione per il ciclo di incontri “Pronti ad agire, insieme possiamo” del Rotary Club Alba presso Palazzo Banca d’Alba

Il Rotary Club Alba dedica alla nocciola, prodotto di punta della pregiata economia agricola di Langhe, Roero, Monferrato, l’appuntamento di martedì 19 novembre alle ore 18 “La nocciola. Problemi e opportunità”, secondo incontro di “Pronti ad agire, insieme possiamo”, il ciclo di conferenze organizzato in collaborazione con Banca d’Alba, gratuito e aperto a tutti coloro che sono interessati a differenti tematiche dell’attualità. A parlare della crisi che sta investendo il mondo corilicolo saranno Nicoletta Ponchione, responsabile di Piemonte Asprocor società cooperativa e vice presidente del Consorzio di Tutela della Nocciola Piemonte IGP, e Rosario D’Acunto, presidente dell’Associazione Nazionale Città della Nocciola e di ASSOTES, Associazione Operatori di Turismo Esperienziale. Gli esperti relatori conoscono a fondo le dinamiche relative alla produzione e alla commercializzazione della nocciola italiana e saranno intervistati dal nostro socio Ginetto Pellerino, gran maestro della Confraternita della Nocciola tonda Gentile di Langa, sui problemi che hanno investito negli ultimi anni il settore a livello nazionale, con drastiche riduzioni del raccolto e diminuzione della qualità. Ogni volta che c’è una crisi nascono normalmente le opportunità di rilancio, ma servono le sinergie tra tutti gli addetti ai lavori: produttori, trasformatori e commercianti. Il mondo del vino in questo senso ha insegnato molto. L’appuntamento “Nocciola. Problemi e opportunità” è per le ore 18, nel Palazzo Banca d’Alba, in via Cavour 4, e sarà aperto dai saluti istituzionali dei sindaci di Alba e Cortemilia Alberto Gatto e Roberto Bodrito. Seguirà una degustazione di prodotti alla nocciola curata dalla Confraternita della Nocciola. L’incontro, ad accesso libero e gratuito, può essere seguito in presenza o in streaming sul canale ufficiale del Rotary Club Alba nella sezione Live https://www.youtube.com/@rotaryclubalba1763/streams A richiesta si forniscono attestati di partecipazione per docenti e studenti per aggiornamento e credito formativo. Per informazioni e adesioni: [email protected] Prenotazione obbligatoria I relatori Nicoletta Ponchione ha al suo attivo una decennale esperienza nel campo agroalimentare, in particolare nel settore della frutta a guscio e nella nocciola. È stata rappresentante nazionale del Tavolo di Filiera della frutta a guscio (istituito dal MIPAAF ora denominato MASAF Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare), Vicepresidente e Consigliere regionale

CONFCOOPERATIVE FEDAGRIPESCA settore ortofrutticolo, Attualmente è responsabile PIEMONTE ASPROCOR S.C.C.A.P.A., una della principali Organizzazioni di Produttori ortofrutticoli e corilicoli a livello nazionale, con circa 600 soci e Vice Presidente del Consorzio per la valorizzazione e per la tutela della Nocciola Piemonte IGP. Rosario D’Acunco, sociologo del turismo, già docente universitario di Economia e Marketing, è impegnato, come progettista e formatore di Artès srl sb Milano, a creare nei territori italiani Destinazioni di Turismo Esperienziale Professionale. Presidente nazionale di ASSOTES (Associazione Operatori di Turismo Esperienziale) dal 2021, fonda nel 2004, con Giancarlo Veglio Sindaco di Cortemilia (CN) e Gaetano Napolitano Sindaco di San Mango Piemonte (SA) l’ Associazione Nazionale Città della Nocciola, di cui è attuale presidente, aderente a Res Tipica ANCI, per riunire gli 800 comuni italiani vocati alla nocciola. E’ stato fondatore e vice Presidente vicario dell’Associazione Borghi Autentici d’Italia. Ha coordinato il gruppo nazionale di lavoro “Marketing Territoriale” istituito dal Mi.P.A.A.F. per il Tavolo Corilicolo Nazionale del 2010 e del 2020. Ha pubblicato diversi saggi sullo sviluppo locale, sostenibile e sull’offerta turistica. Pronti ad agire. Insieme possiamo “Pronti ad agire, Insieme possiamo” è il ciclo d’incontri organizzato da anni dal Rotary Club di Alba, in collaborazione con Banca d’Alba, nell’ambito delle attività di approfondimento di tematiche professionali, di divulgazione culturale, di sensibilizzazione umanitaria, secondo lo spirito di servizio che contraddistingue il Rotary Club. L’iniziativa vuole offrire un punto di vista diverso su differenti aspetti della modernità, inteso quale appello alla creatività, all’innovazione e al cambiamento. In particolare il progetto delle conferenze rotariane intende sostenere la scuola nella formazione culturale e sociale di cittadine e cittadini attivi e partecipi, consapevoli dei loro diritti e dei loro doveri, diffondendo i valori della Costituzione e quelli dell’integrazione europea e fornendo approfondimenti e aggiornamenti su tematiche scientifiche ed ecologiche. Il precedente incontro, che ha visto la sala gremita, ha analizzato il tema della medicina genere specifica con le dottoresse Annamaria Gianti e Arianna Dal Canton. La registrazione è disponibile sul canale Youtube del Rotary di Alba: https://www.youtube.com/watch?v=mCpypi9z3Gk&t=67s Il prossimo appuntamento è martedì 3 dicembre alle ore 18, presso la Sala Riofo, via Vittorio Emanuele, in collaborazione con il Centro Missionario Diocesano, con la relazione di don Serafino Chiesa, missionario in Bolivia “Dalle Langhe alle Ande”.