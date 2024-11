Volley A2/F – Bam Mondovì, per smuovere la classifica c’è da scalare la montagna Messina

Terza sfida stagionale casalinga per la Bam Mondovì, che domenica alle ore 16 (non alle solite 17) accoglierà al Palamanera la Akademia Sant’Anna Messina. La sfida è valida per la sesta giornata del campionato di Serie A2 femminile di pallavolo e vede di fronte due squadre dalle ambizioni diametralmente opposte, rispecchiate anche dalle attuali posizioni in classifica.

Da una parte c’è la Bam Mondovì, ancora a quota zero dopo cinque gare giocate e sconfitta nettamente dalla capolista San Giovanni in Marignano nell’ultimo turno. Le monregalesi hanno avuto un inizio di stagione molto difficile, e nonostante i passi avanti mostrati in alcune occasioni restano ancora a quota zero in classifica, distanti due punti da Costa Volpino.

Dall’altra parte della rete ci sarà Messina, capace di creare un roster di grande qualità grazie anche ad un budget consistente e che finora ha fatto vedere grandi cose: in cinque gare ufficiali, le ragazze di coach Fabio Bonafede hanno saputo ottenere cinque successi ed al momento sono seconde in classifica con 14 punti. Le siciliane hanno messo in campo il loro meglio nelle ultime due uscite, nelle quali hanno dominato contro compagini come Macerata e Brescia, teoriche avversarie dirette per la promozione.

In casa monregalese c’è la consapevolezza che la gara avrà un alto tasso di difficoltà, ultima tappa di un percorso di sei giornate in cui capitan Lancini e compagne hanno dovuto affrontare le quattro migliori compagini del Girone A. Sarà in ogni caso molto importante l’atteggiamento con cui le “Pumine” si presenteranno alla gara: una buona prestazione condita da tanta grinta e da una gestione degli errori più attenta sarebbe un passo importante in vista delle prossime sfide.

Guardando alla classifica, la sesta giornata vede la capolista Omag-Mt San Giovanni in M.no viaggiare verso la Lombardia, ospite della Orocash Picco Lecco con la voglia di mantenersi a punteggio pieno. Sabato sera, in uno dei due anticipi della giornata, spicca invece il confronto fra la CBF Balducci HR Macerata e la Valsabbina Millenium Brescia, al momento terza e quarta forza del girone.

SERIE A2 FEMMINILE, GIRONE A – GIORNATA 6 (10/11)

Cbf Balducci Hr Macerata – Valsabbina Millenium Brescia (9/11)

Volleyball Casalmaggiore – C.B.L. Costa Volpino (9/11)

Bam Mondovì – Akademia Sant’Anna Messina (10/11, ore 16.00)

Orocash Picco Lecco – Omag-Mt San Giovanni In M.No

Fgl-Zuma Castelfranco Pisa – Clai Imola Volley

SERIE A2 FEMMINILE, GIRONE A – CLASSIFICA