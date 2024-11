Verso Moretta-Cavour, Cellerino: “Importante trovare continuità”

Dopo il bel successo di Bagnolo Piemonte contro l’Infernotto, ritorna in casa il Moretta, che attende il Cavour per il 10° turno del girone C di Promozione.

Una gara in cui i biancoverdi cercano continuità e che mister Ettore Cellerino presenta così: “Domenica ci aspetta una partita difficile. Chi sottovaluta le gare in questo campionato, vuol dire che non ha capito com’è questo campionato. Il Cavour è composto da una buona parte di giocatori che lo scorso anno hanno disputato l’Eccellenza, quindi è tutt’altro che una squadra di basso livello. La nostra testa dovrà essere sul campo, per una gara molto importante per noi. Trovare continuità è importante, io l’ho sempre sostenuto: chi riesce a trovarla in questa stagione, potrà ambire a stare nelle zone alte”.

Sul successo della scorsa domenica, invece: “Quella con l’Infernotto è stata una vittoria importante per la classifica e per l’ambiente. Io personalmente non ero preoccupato, perché da dopo Carignano le prestazioni di sono sempre state. L’abbiamo ottenuta su un campo difficile e questo è stato il nostro merito. I ragazzi sono stati bravi a stare tranquilli e a raddrizzare una partita che ancora una volta ci aveva visto immeritatamente in svantaggio. La serenità ha pagato. Sono contento anche per i tanti giovani che stanno giocando in queste settimane e che sono lì a confermare come il nostro progetto sia incentrato molto anche sulla linea verde”.